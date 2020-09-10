У порту Бейрута спалахнула масштабна пожежа. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
У четвер, 10 вересня, в порту Бейрута сталася масштабна пожежа.
Пожежні ведуть боротьбу з вогнем, - пишуть Факти.
Через пожежу в столиці Лівану в небо піднімаються густі клуби диму. Полум’я виходить від уламків.
За офіційною інформацією, пожежа виникла на складі, де зберігаються шини і масло. Поки інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, що 4 серпня в столиці Лівану стався потужний вибух, в результаті якого загинула 191 людина, більше 6 тисяч отримали поранення. В результаті вибуху в Бейруті були зруйновані цілі квартали. Через вибух без даху над головою залишилися майже 300 тис. людей, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті
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Пожежні ведуть боротьбу з вогнем, - пишуть Факти.
Через пожежу в столиці Лівану в небо піднімаються густі клуби диму. Полум’я виходить від уламків.
За офіційною інформацією, пожежа виникла на складі, де зберігаються шини і масло. Поки інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, що 4 серпня в столиці Лівану стався потужний вибух, в результаті якого загинула 191 людина, більше 6 тисяч отримали поранення. В результаті вибуху в Бейруті були зруйновані цілі квартали. Через вибух без даху над головою залишилися майже 300 тис. людей, а завдані збитки оцінюються в мільярди доларів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Понад сотня загиблих і п'ять тисяч постраждалих: як Ліван оговтується від вибухів у Бейруті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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