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Підозрюють вбивство: у Польщі за загадкових обставин помер українець

Підозрюють вбивство: у Польщі за загадкових обставин помер українець
Громадянина України знайшли мертвим у Польщі в місцевості Кавле Дольне неподалік міста Картузи (Поморське воєводство).

Про це пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на rmf24.pl.

З неофіційних джерел відомо, що тіло чоловіка лежало поблизу будинку, який орендували троє громадян України і було прикрите гіллям. Його знайшов власник будинку, який каже, що не бачив померлого ще з суботи минулого тижня. Двох інших українців, що також там проживали, він не бачив з вечора понеділка.

Поліція не виключає, що могло статися вбивство. У зв'язку з цією справою в Гданську затримали двох інших українців, це чоловіки віком 39 та 40 років. Про подальший хід справи стане відомо після отримання результатів розтину тіла померлого громадянина України. Експерт, який працював на місці можливого злочину не зміг встановити причини смерті чоловіка.


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Теги: Польща, вбивство, українець, тіло
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