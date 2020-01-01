Підозрюють вбивство: у Польщі за загадкових обставин помер українець





Про це пoвідoмляє



З неофіційних джерел відомо, що тіло чоловіка лежало поблизу будинку, який орендували троє громадян України і було прикрите гіллям. Його знайшов власник будинку, який каже, що не бачив померлого ще з суботи минулого тижня. Двох інших українців, що також там проживали, він не бачив з вечора понеділка.



Поліція не виключає, що могло статися вбивство. У зв'язку з цією справою в Гданську затримали двох інших українців, це чоловіки віком 39 та 40 років. Про подальший хід справи стане відомо після отримання результатів розтину тіла померлого громадянина України. Експерт, який працював на місці можливого злочину не зміг встановити причини смерті чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянина України знайшли мертвим у Польщі в місцевості Кавле Дольне неподалік міста Картузи (Поморське воєводство).Про це пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на rmf24.pl.З неофіційних джерел відомо, що тіло чоловіка лежало поблизу будинку, який орендували троє громадян України і було прикрите гіллям. Його знайшов власник будинку, який каже, що не бачив померлого ще з суботи минулого тижня. Двох інших українців, що також там проживали, він не бачив з вечора понеділка.Поліція не виключає, що могло статися вбивство. У зв'язку з цією справою в Гданську затримали двох інших українців, це чоловіки віком 39 та 40 років. Про подальший хід справи стане відомо після отримання результатів розтину тіла померлого громадянина України. Експерт, який працював на місці можливого злочину не зміг встановити причини смерті чоловіка.

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