Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові
Сьогодні, 15:44
До небайдужих волинян звертаються з проханням допомогти жителям Торчина, сім'ї Мінакових Тетяни (Паламарчук) та Віталія. Їхній синочок Марк, якому нещодавно виповнився рік, хворий та потребує дороговартісного лікування.
Допомогу опублікували на офіційній сторінці Торчинської громади у Facebook.
Станом на 9 вересня хлопчику терміново потрібні донори крові - чоловіки з третьою плюс групою крові.
Кров можна здавати у Волинській обласній станції переливання крові: м.Луцьк, проспект Волі, 47. При здачі крові потрібно зазначити кров на тромбоцити; Мінаков Марк Віталійович; Група крові 3+; Обласна дитяча лікарня.
"ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: узгоджуйте день та години здачі крові з Мінаковою Тетяною, мамою хлопчика, за номером телефону 0986662743", - йдеться у дописі.
Марк з 17 серпня перебуває на станціонарному лікуванні у відділенні нейрохірургії у Волинському обласному дитячому ТМО.
Номер картки для фінансової допомоги: 5168757370600373 (Мінакова Тетяна (мама)).
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Допомогу опублікували на офіційній сторінці Торчинської громади у Facebook.
Станом на 9 вересня хлопчику терміново потрібні донори крові - чоловіки з третьою плюс групою крові.
Кров можна здавати у Волинській обласній станції переливання крові: м.Луцьк, проспект Волі, 47. При здачі крові потрібно зазначити кров на тромбоцити; Мінаков Марк Віталійович; Група крові 3+; Обласна дитяча лікарня.
"ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: узгоджуйте день та години здачі крові з Мінаковою Тетяною, мамою хлопчика, за номером телефону 0986662743", - йдеться у дописі.
Марк з 17 серпня перебуває на станціонарному лікуванні у відділенні нейрохірургії у Волинському обласному дитячому ТМО.
Номер картки для фінансової допомоги: 5168757370600373 (Мінакова Тетяна (мама)).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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