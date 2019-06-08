Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові

Мінакових Тетяни (Паламарчук) та Віталія. Їхній синочок Марк, якому нещодавно виповнився рік, хворий та потребує дороговартісного лікування.



Допомогу опублікували на офіційній сторінці



Станом на 9 вересня хлопчику терміново потрібні донори крові - чоловіки з третьою плюс групою крові.



Кров можна здавати у Волинській обласній станції переливання крові: м.Луцьк, проспект Волі, 47. При здачі крові потрібно зазначити кров на тромбоцити; Мінаков Марк Віталійович; Група крові 3+; Обласна дитяча лікарня.



"ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: узгоджуйте день та години здачі крові з Мінаковою Тетяною, мамою хлопчика, за номером телефону 0986662743", - йдеться у дописі.



Марк з 17 серпня перебуває на станціонарному лікуванні у відділенні нейрохірургії у Волинському обласному дитячому ТМО.



Номер картки для фінансової допомоги: 5168757370600373 (Мінакова Тетяна (мама)).





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