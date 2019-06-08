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Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові

Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові
До небайдужих волинян звертаються з проханням допомогти жителям Торчина, сім'ї Мінакових Тетяни (Паламарчук) та Віталія. Їхній синочок Марк, якому нещодавно виповнився рік, хворий та потребує дороговартісного лікування.

Допомогу опублікували на офіційній сторінці Торчинської громади у Facebook.

Станом на 9 вересня хлопчику терміново потрібні донори крові - чоловіки з третьою плюс групою крові.

Кров можна здавати у Волинській обласній станції переливання крові: м.Луцьк, проспект Волі, 47. При здачі крові потрібно зазначити кров на тромбоцити; Мінаков Марк Віталійович; Група крові 3+; Обласна дитяча лікарня.

"ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ: узгоджуйте день та години здачі крові з Мінаковою Тетяною, мамою хлопчика, за номером телефону 0986662743", - йдеться у дописі.

Марк з 17 серпня перебуває на станціонарному лікуванні у відділенні нейрохірургії у Волинському обласному дитячому ТМО.

Номер картки для фінансової допомоги: 5168757370600373 (Мінакова Тетяна (мама)).

Однорічному хлопчику з Волині терміново потрібні донори крові

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Теги: допомга, хлопчик, Торчин, Луцьк
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