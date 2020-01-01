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У Луцьку компанія розпивала алкоголь біля дитячого майданчика

У Луцьку компанія розпивала алкоголь біля дитячого майданчика
Минулої доби під час патрулювання військовослужбовці військової частини у Луцьку затримали двох чоловіків з наркотиками, а також повернули дівчині загублений смартфон.

Про це повідомляє прессслужба військової частини НГУ м. Луцьк.

Зокрема, під час обходу прибудинкових територій в районі проспекту Грушевського увагу пішого патруля нацгвардійців привернула компанія чоловіків, які розпивали алкогольні напої поблизу дитячого майданчика та шумно поводилися. Під час поверхневого огляду особистих речей в одного із чоловіків військовослужбовці виявили та вилучили поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на «амфетамін». Для з’ясування усіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Речовину вилучили та направили на дослідження.

Ще одного громадянина нацгвардійці затримали та передали поліції під час патрулювання у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. У нього під час поверхневого огляду виявили та вилучили паперовий згорток із речовиною зеленого кольору, ззовні схожою на «канабіс».

Окрім того, під час патрулювання парком нацгвардійці знайшли смартфон, що лежав на лавці. За лічені хвилини вдалося встановити власницю згуби. Нею виявилася 18-річна дівчина, якій згодом військовослужбовці повернули телефон.

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Теги: Луцьк, наркотики, нацгвардійці
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