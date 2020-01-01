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Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО

Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО
Максим Кривош (Плохой), який захопив автобус із заручникми у Луцьку, пояснив, чому знову оголосив голодування.

Про це йшлося під час засідання у Луцькому міськрайонному суді 10 вересня.

«Серед всіх один я сиджу в кайданках скрізь. Був на голодуванні, але меддопомогу надавали, наприклад, міряли тиск, також в кайданках», – сказав Кривош.

І додав, що в його житті «були гірші випадки» і він «переживе».

Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО


Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», який рухався через Ковель до Луцька на Мар’янівку, зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО

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Теги: Кривош, Плохой, Луцьк, терорист, суд
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