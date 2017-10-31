Анатолій Костючик: «Люди відчули, що вони причетні до влади»

Дубечненська громада, що на Старовижівщині – приклад того, що становлення це – непростий шлях.У жовтні 2017 року об’єдналися Дубечненська та Глухівська сільські ради, хоч підготовчі роботи розпочалися ще 2015-го. До її складу увійшли Дубечне, Залюття, Лютка, Мокре, Рокита, Глухи, Текля. Населення громади склало 5,5 тис. осіб.У 2019 році про добровільне приєднання до Дубечненської сільської ради звернулась сусідня Кримненська сільська рада. Станом на сьогодні, до складу громади входить 9 населених пунктів, адже додалися Кримне та Яревище. Населення громади, відповідно, тепер уже становить 7,8 тисяч осіб.вперше обрали сільським головою в жовтні 2010 року, далі переобирали на чергових виборах в 2015 році та позачергових – в 2017-му.З 2018 року стала покращуватися матеріально-технічна база у загальноосвітніх та дошкільних закладах освіти. Тут зробили ремонти, придбали предмети довготривалого користування майже на 2,5 млн. гривень. У благоустрій громади вклали майже 700 тис. гривень: дитячі ігрові, спортивні майданчики, автобусні зупинки, огорожа, вуличне освітлення тощо. Важливо, що й зберегли функціонування трьох пожежних команд.Дубечненська ОТГ – це типова поліська громада, де майже відсутня промисловість та відповідна інфраструктура, все ще застарілі чи й відсутні генплани забудови сіл, також високий відсоток незайнятого населення. Це, відповідно, впливає на наповнення сільського бюджету, найперше, на систему ПДФО. За цим показником громада поки відстає від тих, що новостворені при великих містах і утворених в районних центрах.У громаді налічується 100 км комунальних доріг, переважна більшість із них – ґрунтові, які, за несприятливих погодних умов, мають властивість швидко псуватися.Та процес фінансової децентралізації все ж позитивно вплинув на соціально-економічний розвиток громади. У рамках програми розвитку сільської медицини в селі Дубечне побудували амбулаторію загальної практики сімейної медицини, здійснили капітальний ремонт БК в селі Дубечне, у цьому приміщенні розташували й саму сільську раду, а також відділення зв’язку, аптеку, сільську бібліотеку, Центр надання соціальних послуг. Здійснили перекриття спортивного залу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня села Дубечне та провели капітальний ремонт ЗДО «Дзвіночок» села Дубечне.В цьому році за програмою «Шкільний автобус» на умовах співфінансування придбали автобус для перевезення учнів. За 2018-2020 роки провели ремонт комунальних доріг (щебеневе покриття) протяжністю 5,5 кілометрів. У цілому на це витратили 15,1 млн. гривень.У 2020 році на базі Дубечненської громади створено Центр надання соціальних послуг. Стаціонарне відділення розташоване в селі Кримне, тут 45 соціальних працівників та адмінперсоналу, які надають свої послуги для 90 % осіб району, що потрапили в складні життєві обставини. Це додаткові надходження ПДФО до сільського бюджету. Також на єдиному податку в громаді працюють 90 суб’єктів господарської діяльності, вони сплачують ПДФО, і майже половина з них винаймає людей для роботи.На території громади є багаті запаси корисних копалин: це глина, суглинки, торф, сапропель, пісок; велика кількість озер, річки.Щоб сповна використовувати природній потенціал, Дубечненська сільська рада розробила та схвалила Концептуальний інноваційний інфраструктурний проект сталого розвитку Дубечненської об’єднаної територіальної громади "Створення територіального господарського угрупування «Екопарк Озерний край»».«Сьогодні в умовах адміністративної реформи в громадах, населення отримує більшість необхідних послуг, – резюмує Анатолій Костючик. – Люди відчули, що вони причетні до влади, до прийняття рішень. Але разом з тим зрозуміли, що це і велика відповідальність».