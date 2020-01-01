У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця





Так, 10 вересня до поліції звернувся 44-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що вранці пропав його неповнолітній 15-річний син. Дитина без відома батьків пішла із дому, місце перебування його було невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини. Згодом знайшли хлопця поблизу місцевої водойми.



Ніяких злочинів щодо розшукуваного вчинено не було. Дитину правоохоронці передали батькам.









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