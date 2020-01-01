вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця

У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця
У Луцькому районі поліція розшукала зниклого хлопця.

Так, 10 вересня до поліції звернувся 44-річний житель Луцького району. Чоловік повідомив, що вранці пропав його неповнолітній 15-річний син. Дитина без відома батьків пішла із дому, місце перебування його було невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці негайно розпочали розшук дитини. Згодом знайшли хлопця поблизу місцевої водойми.

Ніяких злочинів щодо розшукуваного вчинено не було. Дитину правоохоронці передали батькам.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла
Сьогодні, 16:45
Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО
Сьогодні, 16:38
У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця
Сьогодні, 16:35
Анатолій Костючик: «Люди відчули, що вони причетні до влади»
Сьогодні, 16:30
На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус
Сьогодні, 16:21
Схожі новини
У місті на Волині загубився хлопчик, його маму знайшли поліцейські У місті на Волині загубився хлопчик, його маму знайшли поліцейські
05 вересень, 14:12
У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину У Луцьку вночі патрульні розшукали дитину
17 серпень, 12:55
У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста У Луцьку 4-річний хлопчик втік з дому і сам гуляв вулицями міста
10 липень, 17:22
На Волині розшукали 27-річну матір з дитиною На Волині розшукали 27-річну матір з дитиною
04 червень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла
Сьогодні, 16:45
 0
Один я постійно в кайданках, – Кривош про перебування в СІЗО
Сьогодні, 16:38
 0
У Луцькому районі розшукали зниклого 15-річного хлопця
Сьогодні, 16:35
 0
Анатолій Костючик: «Люди відчули, що вони причетні до влади»
Сьогодні, 16:30
 0
На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус
Сьогодні, 16:21
 0
Медіа
відео
1/8