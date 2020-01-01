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На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла

На Волині поліція затримала п'яного депутата за кермом мотоцикла
10 вересня близько опівночі працівники сектору реагування патрульної поліції Іваничівського відділення поліції під час патрулювання в одному із населених пунктів Іваничівського району зупинили мотоцикл марки ІЖ-планета 4.

Про це повідомляє Іваничівське відділення поліції.

41-річний водій керував транспортним засобом без мотошолома. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння керманич відмовився. Також під час оформлення адміністративних матеріалів вказаний чоловік почав прикриватися своїм депутатським статусом однієї із об’єднаних територіальних громад району з метою можливого уникнення від притягнення до адміністративної відповідальності. Однак на провокації поліцейські не піддалися та на порушника склали адміністративний протокол.

Правоохоронці за фактом порушення правил дорожнього руху склали на водія адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного чи іншого сп'яніння), який скерували на розгляд до суду.

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Теги: Іваничівський район, п'яний водій, поліція, депутат
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