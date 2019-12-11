У «Промені» на День міста «запалять» київські артисти*

Уже цієї суботи, 12 вересня, з 12:00 до 00:00 на літній терасі найбільшого фудкорту міста «Grand Central Food Terminal», що в розважальному центрі «Промінь» відбудеться OFF PROJECT. Вхід вільний.Про це повідомляє пресслужба розважального центру.Open Free Feeling Project – унікальне явище в українській show і event-індустрії, яскрава колаборація новітніх аудіо- та відеотехнологій, музичних трендів і смакових переваг.Що буде:На живих виступах виконавець вдало жонглює семплами з платівок, акапеллами українських та іноземних артистів, акомпонуючи аналоговим синтезаторам та драм-машинам. Ви станете свідками народження музики тут і зараз.Унікальний продукт, що поєднує ексклюзивний 4K контент та новітні технології.Система, яка дасть можливість повністю зануритись у звуковий простір і пронестись на звуковій хвилі у бік задоволення та емоцій.Це для тих, хто прагне бути у тренді світових тенденцій організації дозвілля, бажає отримувати новий досвід та яскраві емоції!Ключова ідея визначає формат і наповнення проекту - вільна людина не боїться експериментувати! Вона здатна глибоко відчувати і переживати нові враження та відчуття!Організатори обіцяють DEEP DIVE ATMOSPHERE впродовж цілого дня з 12:00 до 00:00.