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У «Промені» на День міста «запалять» київські артисти*

У «Промені» на День міста «запалять» київські артисти*
Уже цієї суботи, 12 вересня, з 12:00 до 00:00 на літній терасі найбільшого фудкорту міста «Grand Central Food Terminal», що в розважальному центрі «Промінь» відбудеться OFF PROJECT. Вхід вільний.

Про це повідомляє пресслужба розважального центру.

Open Free Feeling Project – унікальне явище в українській show і event-індустрії, яскрава колаборація новітніх аудіо- та відеотехнологій, музичних трендів і смакових переваг.

Що буде:

АРТУР ДАНІЄЛЯН AKA DAN ALIEN

На живих виступах виконавець вдало жонглює семплами з платівок, акапеллами українських та іноземних артистів, акомпонуючи аналоговим синтезаторам та драм-машинам. Ви станете свідками народження музики тут і зараз.


СИСТЕМА «ВІДЕО-МУЗИКАНТИ»

Унікальний продукт, що поєднує ексклюзивний 4K контент та новітні технології.

IMMERSION SOUND АБО 3D-ЗВУК

Система, яка дасть можливість повністю зануритись у звуковий простір і пронестись на звуковій хвилі у бік задоволення та емоцій.

Це для тих, хто прагне бути у тренді світових тенденцій організації дозвілля, бажає отримувати новий досвід та яскраві емоції!

Ключова ідея визначає формат і наповнення проекту - вільна людина не боїться експериментувати! Вона здатна глибоко відчувати і переживати нові враження та відчуття!

Організатори обіцяють DEEP DIVE ATMOSPHERE впродовж цілого дня з 12:00 до 00:00.

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Теги: Промінь, Луцьк
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