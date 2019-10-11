Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю, 11 вересня, у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Максима Кривоша арештували ще на 60 днів
Сьогодні, 20:31
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
Сьогодні, 20:00
90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
На Волині сусід побив сапою хлопця з інвалідністю
Сьогодні, 19:24