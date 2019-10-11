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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
У п’ятницю, 11 вересня, у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Володимир-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешеві очікується суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +7…+9 градусів, удень підніметься до +17…+19. Вітер західний, південний, південно-західний і північно-західний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз, осінь
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