У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту
Сьогодні, 18:17
13 вересня у Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство - чемпіонат України з напівмарафону «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-й Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.
Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку з цим 12-13 вересня буде обмежений рух транспорту.
Організатори спортивного дійства просять водіїв з розумінням віднестись до тимчасових незручностей, завчасно спланувати свій маршрут поїздок та не залишати транспортні засоби на трасі пробігу у зазначений час.
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Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.
У зв’язку з цим 12-13 вересня буде обмежений рух транспорту.
Організатори спортивного дійства просять водіїв з розумінням віднестись до тимчасових незручностей, завчасно спланувати свій маршрут поїздок та не залишати транспортні засоби на трасі пробігу у зазначений час.
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