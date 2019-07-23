У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту





Про це



У зв’язку з цим 12-13 вересня буде обмежений рух транспорту.



Організатори спортивного дійства просять водіїв з розумінням віднестись до тимчасових незручностей, завчасно спланувати свій маршрут поїздок та не залишати транспортні засоби на трасі пробігу у зазначений час.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 вересня у Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство - чемпіонат України з напівмарафону «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-й Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.У зв’язку з цим 12-13 вересня буде обмежений рух транспорту.Організатори спортивного дійства просять водіїв з розумінням віднестись до тимчасових незручностей, завчасно спланувати свій маршрут поїздок та не залишати транспортні засоби на трасі пробігу у зазначений час.

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