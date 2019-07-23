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У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту

У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту
13 вересня у Ковелі відбудеться традиційне спортивне дійство - чемпіонат України з напівмарафону «8 th Kovel Half Marathon» та ХV-й Ковельський міжнародний пробіг з нагоди 90-ї річниці першого марафону в місті.

Про це повідомляють на сайті Ковельської міської ради.

У зв’язку з цим 12-13 вересня буде обмежений рух транспорту.

Організатори спортивного дійства просять водіїв з розумінням віднестись до тимчасових незручностей, завчасно спланувати свій маршрут поїздок та не залишати транспортні засоби на трасі пробігу у зазначений час.

У місті на Волині 2 дні буде обмежений рух транспорту

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Теги: Ковель, рух транспорту, перекриття
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