У Луцьку змінили перелік місць для розміщення передвиборчої агітації





Про це йдеться у



Тепер, зокрема, вирішили відвести на території міста Луцька місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на 4 тумбах для оголошень, що встановлені на Театральному майдані, бульварі Дружби Народів,3, на вулиці Конякіна, 18 та на проспекті Відродження,1, а також дошки для оголошень, що розміщені біля входів у під’їзди житлових будинків.



Зауважимо, мережа «ОПОРА» опублікувала інформацію про те, що виконання попереднього розпорядження Пустовіта суперечитиме нормам Виборчого кодексу України, оскільки розміщення агітації на зупинках заборонене. Тож, перелік локацій для розміщення друкованої агітації змінили.



Нагадаємо, попереднє розпорядження передбачало розміщення агітації

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку внесли зміни до розпорядження виконувача повноважень міського голови Григорія Пустовіта від 4 вересня, яким передбачалося розміщення матеріалів виборчої агітації на зупинках громадського транспорту.Про це йдеться у новому розпорядженні Пустовіта від 10 вересня.Тепер, зокрема, вирішили відвести на території міста Луцька місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації на 4 тумбах для оголошень, що встановлені на Театральному майдані, бульварі Дружби Народів,3, на вулиці Конякіна, 18 та на проспекті Відродження,1, а також дошки для оголошень, що розміщені біля входів у під’їзди житлових будинків.Зауважимо, мережа «ОПОРА» опублікувала інформацію про те, що виконання попереднього розпорядження Пустовіта суперечитиме нормам Виборчого кодексу України, оскільки розміщення агітації на зупинках заборонене. Тож, перелік локацій для розміщення друкованої агітації змінили.Нагадаємо, попереднє розпорядження передбачало розміщення агітації на 62 зупинках громадського транспорту у Луцьку.

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