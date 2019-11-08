На Волині сусід побив сапою хлопця з інвалідністю

В одному із сіл Володимир-Волинського району чоловік побив сапою сусіда, який має інвалідність 2 групи.Про це повідомляє Володимир-Волинська поліція.Так, до чергової частини надійшло повідомлення від жительки одного з сіл Володимир–Волинського району. Жінка розповіла про конфлікт із 48-річним сусідом, під час якого її син, інвалід 2 групи, отримав тілесні ушкодження.При прибутті до місця події працівники поліції встановили, що житель цього ж села під час словесного конфлікту умисно наніс два удари сапою по голові 25-річному сусіду.Правоохоронці оголосили про підозру у вчиненні злочину за ст.125.ч2 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи до двохсот сорока годин, або виправні роботи до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до двох років.