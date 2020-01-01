У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО

У селі Дачне Ківерцівського району відбулося відкриття новозбудованого дитячого садочка.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.На відкритті були присутні очільник Волинської областіта народний депутат УкраїниЗведений за кошти державного бюджету дошкільний навчальний заклад, що розрахований на 75 місць, будувався фактично упродовж останнього року. Підтвердила це й Ірина Констанкевич, яка зазначила, що пам’ятає, як у липні минулого року розпочалися роботи.Так, левова частка коштів, а саме 22 млн грн, на будівництво надійшла з державного бюджету на Волинь у поточному 2020-му році в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна вартість становить понад 31 млн грн, з яких співфінансування з місцевого бюджету – близько 3 млн грн.Заклад оглянули зсередини. Усе зроблено згідно усіх вимог та рекомендацій. Є навіть вентиляція шафок для верхнього одягу на випадок, якщо речі будуть вологими від дощу.«Емоції переповнюють і не вистачає слів, аби висловити свої почуття. У цей момент у мене на душі лише радість. Радість, в першу чергу, за діток, які незабаром переступлять поріг ось цього садочка, радість за їхніх батьків, які будуть впевнені, що їх діти у безпеці та комфортних умовах, і радість за працівників, що працюватимуть тут», - поділилася враженнями директор дошкільного навчального закладуБез сумніву, новозбудований ДНЗ розвантажить дитячі садочки, у які батьки змушені були возити своїх дітей.«До мене вже неодноразово зверталися батьки із села Прилуцьке з запитаннями чому будуємо садок у Дачному, а у Прилуцькому ні. Тому думаю, що у наступному році потрібно розпочати будувати і там. Зараз головне, аби усі знову об’єднали зусилля: виготовили проектно-кошторисну документацію, передбачили співфінансування з місцевого бюджету, а обласна державна адміністрація своєю чергою лобіюватиме виділення коштів на це у Києві», - сказав, спілкуючись із місцевою владою Юрій Погуляйко.