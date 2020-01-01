вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО

У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У селі Дачне Ківерцівського району відбулося відкриття новозбудованого дитячого садочка.

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

На відкритті були присутні очільник Волинської області Юрій Погуляйко та народний депутат України Ірина Констанкевич.

Зведений за кошти державного бюджету дошкільний навчальний заклад, що розрахований на 75 місць, будувався фактично упродовж останнього року. Підтвердила це й Ірина Констанкевич, яка зазначила, що пам’ятає, як у липні минулого року розпочалися роботи.

Так, левова частка коштів, а саме 22 млн грн, на будівництво надійшла з державного бюджету на Волинь у поточному 2020-му році в рамках програми президента України «Велике будівництво». Загальна вартість становить понад 31 млн грн, з яких співфінансування з місцевого бюджету – близько 3 млн грн.

Заклад оглянули зсередини. Усе зроблено згідно усіх вимог та рекомендацій. Є навіть вентиляція шафок для верхнього одягу на випадок, якщо речі будуть вологими від дощу.

«Емоції переповнюють і не вистачає слів, аби висловити свої почуття. У цей момент у мене на душі лише радість. Радість, в першу чергу, за діток, які незабаром переступлять поріг ось цього садочка, радість за їхніх батьків, які будуть впевнені, що їх діти у безпеці та комфортних умовах, і радість за працівників, що працюватимуть тут», - поділилася враженнями директор дошкільного навчального закладу Тетяна Мироненко.

Без сумніву, новозбудований ДНЗ розвантажить дитячі садочки, у які батьки змушені були возити своїх дітей.

«До мене вже неодноразово зверталися батьки із села Прилуцьке з запитаннями чому будуємо садок у Дачному, а у Прилуцькому ні. Тому думаю, що у наступному році потрібно розпочати будувати і там. Зараз головне, аби усі знову об’єднали зусилля: виготовили проектно-кошторисну документацію, передбачили співфінансування з місцевого бюджету, а обласна державна адміністрація своєю чергою лобіюватиме виділення коштів на це у Києві», - сказав, спілкуючись із місцевою владою Юрій Погуляйко.

У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дачне, новий дитсадок, відкриття
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:12
Максима Кривоша арештували ще на 60 днів
Сьогодні, 20:31
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
Сьогодні, 20:00
90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
У Дачному зведуть новий дитсадок У Дачному зведуть новий дитсадок
26 лютий, 11:23
У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19 У волинському місті відновлює роботу сервісний центр МВС, працівник якого хворів на COVID-19
Сьогодні, 14:28
У Луцьку відкрили новозбудований корпус музичної школи №3. ФОТО У Луцьку відкрили новозбудований корпус музичної школи №3. ФОТО
09 вересень, 23:35
У двох селах на Камінь-Каширщині запрацювали оновлені амбулаторії. ФОТО У двох селах на Камінь-Каширщині запрацювали оновлені амбулаторії. ФОТО
09 вересень, 11:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині відкрили новий дитсадок. ФОТО
Сьогодні, 21:12
 0
Максима Кривоша арештували ще на 60 днів
Сьогодні, 20:31
 0
Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 20:16
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області 11 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
90-річний ювіляр з Волині поділився секретом довголіття
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8