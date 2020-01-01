Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Правоохоронці оголосили у розшук уродженця та жителя села Старосілля Маневицького району Снитюка Юрія Сергійовича, 16.04.1981 р.н.
Про це повідомляє Маневицький відділ поліції у Facebook.
Відомо, 8 вересня цього року пішов із села Стросілля в напрямку селища Колки.
Станом на 10 вересня його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: ріст 175 -180 см., худорлявої тіло будови, був одягнений в чорну футболку, зелені штани типу «горка», кросівки зелені з чорними вставками.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити на адресу за телефонами: 068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В. або 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.
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Про це повідомляє Маневицький відділ поліції у Facebook.
Відомо, 8 вересня цього року пішов із села Стросілля в напрямку селища Колки.
Станом на 10 вересня його місцезнаходження невідоме.
Прикмети: ріст 175 -180 см., худорлявої тіло будови, був одягнений в чорну футболку, зелені штани типу «горка», кросівки зелені з чорними вставками.
У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити на адресу за телефонами: 068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В. або 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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