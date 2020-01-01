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Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО

Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО
Правоохоронці оголосили у розшук уродженця та жителя села Старосілля Маневицького району Снитюка Юрія Сергійовича, 16.04.1981 р.н.

Про це повідомляє Маневицький відділ поліції у Facebook.

Відомо, 8 вересня цього року пішов із села Стросілля в напрямку селища Колки.

Станом на 10 вересня його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: ріст 175 -180 см., худорлявої тіло будови, був одягнений в чорну футболку, зелені штани типу «горка», кросівки зелені з чорними вставками.

У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити на адресу за телефонами: 068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В. або 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.

Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО

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Теги: розшук, Маневицький район, поліція
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