Розшукують волинянина, який зник декілька днів тому. ФОТО

Снитюка Юрія Сергійовича, 16.04.1981 р.н.



Про це



Відомо, 8 вересня цього року пішов із села Стросілля в напрямку селища Колки.



Станом на 10 вересня його місцезнаходження невідоме.



Прикмети: ріст 175 -180 см., худорлявої тіло будови, був одягнений в чорну футболку, зелені штани типу «горка», кросівки зелені з чорними вставками.



У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити на адресу за телефонами: 068-0497907 – о\у Сахарчук Д.В. або 2-15-76 – чергова частина Маневицького ВП ГУНП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці оголосили у розшук уродженця та жителя села Старосілля Маневицького району, 16.04.1981 р.н.Про це повідомляє Маневицький відділ поліції у Facebook.Відомо, 8 вересня цього року пішов із села Стросілля в напрямку селища Колки.Станом на 10 вересня його місцезнаходження невідоме.ріст 175 -180 см., худорлявої тіло будови, був одягнений в чорну футболку, зелені штани типу «горка», кросівки зелені з чорними вставками.У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцезнаходження зниклого просять повідомити на адресу за телефонами:– о\у Сахарчук Д.В. або– чергова частина Маневицького ВП ГУНП.

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