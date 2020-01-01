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Головнокомандувач української армії захворів на COVID-19

Головнокомандувач української армії захворів на COVID-19
У головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака лабораторно підтвердили COVID-19.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

“Після отримання позитивного діагнозу на коронавірусну хворобу COVID-19, за словами Сеника, Хомчак наразі перебуває на двотижневій самоізоляції. Наразі стан головнокомандувача ЗСУ задовільний”, – сказав Сеник.

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Теги: Хомчак, коронавірус
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