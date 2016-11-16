Десятки шкіл на Волині досі не мають внутрішніх туалетів





Про це йдеться у відповіді на запит



Загалом же у 2020 році для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти Волинської області передбачили 11 мільйонів 15 тисяч 800 гривень для 13 закладів загальної середньої освіти.



Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2020 року № 126 «Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році» забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти здійснюється для закладів освіти з кількістю учнів 1-4 класів не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети в приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.



Отож, поки що немає туалетів у таких закладах освіти:



- загальноосвітній школі І-ІІ ступеня с. Гектари Горохівського району, загальноосвітній школі І ступеня с. Бистровиця Горохівського району,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Марковичі Горохівського району,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Метельне Ківерцівського району,

- загальноосвітній школі І ступеня села Одеради Ківерцівського району,

- загальноосвітній школі I ступеня с. Носовичі Ківерцівського району

- філії «Шлапанська загальноосвітня школі І-ІІ ступенів» опорного навчального закладу,

«Люб'язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Любешівської районної ради

- Біличівській загальноосвітній школі І ступеня Любомльської районної ради,

- Заозернянській загальноосвітній школі І ступеня Любомльської районної ради,

- загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Матейки Маневицького району,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Нові Підцаревичі - філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Цміни» Маневицького району,

- загальноосвітній школі І ступеня села Заріччя Маневицького району,

Озерянській філії комунального опорного закладу «Купичівський ліцей» Турійського району,

- філії І ступеня с. Голядин опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Світязький ліцей» Шацької районної ради,

Михлинському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Підгір'я Забродівської сільської ради,

- загальноосвітній школі с. Майдан - філії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія» смт Голоби» Голобської сільської ради,

- загальноосвітній школі І ступеня с.Малий Порськ – філії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія» смт Голоби» Голобської сільської ради,

- Гулівській початковій школі - філії опорного закладу загальної середньої освіти «Поворський ліцей Поворської сільської ради»,

- Ситовичівській початковій школі - філії опорного закладу загальної середньої освіти «Поворський ліцей Поворської сільської ради Волинської області»,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Ниці Старовижівського району, - загальноосвітній школі І ступеня с. Лютка Старовижівського району,

- закладі загальної середньої освіти І ступеня с. Кадище Цуманської селищної ради,

- Глинянській загальноосвітній школі І ступеня Любомльського району Вишнівської сільської ради,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Новоукраїнка - філії опорного закладу навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Маневицького району,

- закладі загальної середньої освіти «Лахвичівська гімназія» Любешівської селищної ради,

- закладі загальної середньої освіти «Новоберезичівська початкова школа» Любешівської селищної ради,

- закладі загальної середньої освіти «Витульська початкова школа» Любешівської селищної ради,

- закладі загальної середньої освіти «Дібровська початкова школа» Любешівської селищної ради,

- загальноосвітній школі І ступеня с. Хопнів Ківерцівського району.



Також в рамках загальнонаціональної програми Президента України «Велике будівництво» здійснюється реалізація проєкту «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піща Шацького району Волинської області», відповідно до якого передбачили облаштування внутрішніх санітарних кімнат (завершення робіт планується у 2021 році).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 31 школі області й досі немає внутрішніх туалетів. Питання необхідності облаштування таких санвузлів розглядають органи місцевого самоврядування з урахуванням оптимізації мережі закладів освіти та пріоритетності спрямування ресурсів державного та місцевих бюджетів.Про це йдеться у відповіді на запит «Конкурента» до управління освіти Волинської ОДА.Загалом же у 2020 році для забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти Волинської області передбачили 11 мільйонів 15 тисяч 800 гривень для 13 закладів загальної середньої освіти.Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04 лютого 2020 року № 126 «Про затвердження Порядку та умов погодження Міністерством освіти і науки України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання освітньої субвенції у 2020 році» забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів освіти здійснюється для закладів освіти з кількістю учнів 1-4 класів не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети в приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.Отож, поки що немає туалетів у таких закладах освіти:- загальноосвітній школі І-ІІ ступеня с. Гектари Горохівського району, загальноосвітній школі І ступеня с. Бистровиця Горохівського району,- загальноосвітній школі І ступеня с. Марковичі Горохівського району,- загальноосвітній школі І ступеня с. Метельне Ківерцівського району,- загальноосвітній школі І ступеня села Одеради Ківерцівського району,- загальноосвітній школі I ступеня с. Носовичі Ківерцівського району- філії «Шлапанська загальноосвітня школі І-ІІ ступенів» опорного навчального закладу,«Люб'язівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Любешівської районної ради- Біличівській загальноосвітній школі І ступеня Любомльської районної ради,- Заозернянській загальноосвітній школі І ступеня Любомльської районної ради,- загальноосвітній школі І-ІІ ступенів с. Матейки Маневицького району,- загальноосвітній школі І ступеня с. Нові Підцаревичі - філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Цміни» Маневицького району,- загальноосвітній школі І ступеня села Заріччя Маневицького району,Озерянській філії комунального опорного закладу «Купичівський ліцей» Турійського району,- філії І ступеня с. Голядин опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Світязький ліцей» Шацької районної ради,Михлинському закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради,- загальноосвітній школі І ступеня с. Підгір'я Забродівської сільської ради,- загальноосвітній школі с. Майдан - філії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- гімназія» смт Голоби» Голобської сільської ради,- загальноосвітній школі І ступеня с.Малий Порськ – філії опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - гімназія» смт Голоби» Голобської сільської ради,- Гулівській початковій школі - філії опорного закладу загальної середньої освіти «Поворський ліцей Поворської сільської ради»,- Ситовичівській початковій школі - філії опорного закладу загальної середньої освіти «Поворський ліцей Поворської сільської ради Волинської області»,- загальноосвітній школі І ступеня с. Ниці Старовижівського району, - загальноосвітній школі І ступеня с. Лютка Старовижівського району,- закладі загальної середньої освіти І ступеня с. Кадище Цуманської селищної ради,- Глинянській загальноосвітній школі І ступеня Любомльського району Вишнівської сільської ради,- загальноосвітній школі І ступеня с. Новоукраїнка - філії опорного закладу навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Маневицького району,- закладі загальної середньої освіти «Лахвичівська гімназія» Любешівської селищної ради,- закладі загальної середньої освіти «Новоберезичівська початкова школа» Любешівської селищної ради,- закладі загальної середньої освіти «Витульська початкова школа» Любешівської селищної ради,- закладі загальної середньої освіти «Дібровська початкова школа» Любешівської селищної ради,- загальноосвітній школі І ступеня с. Хопнів Ківерцівського району.Також в рамках загальнонаціональної програми Президента України «Велике будівництво» здійснюється реалізація проєкту «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Піща Шацького району Волинської області», відповідно до якого передбачили облаштування внутрішніх санітарних кімнат (завершення робіт планується у 2021 році).

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