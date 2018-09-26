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Кільце на виїзді з Луцька цього року ремонтувати не будуть

Кільце на виїзді з Луцька цього року ремонтувати не будуть
Глобального ремонту кільця на вулиці Дубнівській у Службі автомобільних доріг у Волинській області в нинішньому році не планують, повідомили в установі «Конкуренту».

Разом з тим є намір на розробку проєктно-кошторисної документації щодо цього кільця, аби провести тут капітальний ремонт у наступному році. Якщо буде урядове замовлення, то зміни очікують і кільце на вулиці Рівненській, на виїзді з міста.

Як відомо, нині на ділянці дороги М-19, яка є у державному обслуговуванні тривають ремонті роботи на ділянці між селами Підгайці та Струмівка. Тут на попередньо відфрезерованій ділянці протяжністю 2,5 км укладають 15-сантиметровий шар основи зі щебенево-піщаної суміші, обробленої цементом. На відрізку, де основу вже влаштовано, укладається перший шар асфальту, завтовшки 10 сантиметрів. Згодом тут ще буде укладено 5-сантиметровий верхній шар дорожнього покриття зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші (ЩМА).

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Теги: Дубнівська, кільце, ремонт, Служба автомобільних доріг
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