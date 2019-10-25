Відбудуться навчальні стрільби: волинян просять не йти до лісу





Про це інформує Маневицький районний військовий комісаріат.



Зокрема, 21 вересня з 8:00 до 18:00 у лісовому масиві в районі гаражів ДП "Маневицький лісгосп" проведуть навчальні стрільби Маневицького РВК.



"З метою запобігання нещасних випадків, просимо не відвідувати ліс у цей день", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Маневиччині пройдуть навчальні стрільби. Відтак, мешканців району закликають не йти до лісу.Про це інформує Маневицький районний військовий комісаріат.Зокрема, 21 вересня з 8:00 до 18:00 у лісовому масиві в районі гаражів ДП "Маневицький лісгосп" проведуть навчальні стрільби Маневицького РВК."З метою запобігання нещасних випадків, просимо не відвідувати ліс у цей день", - йдеться в повідомленні.

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