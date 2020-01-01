Водіїв попереджають: у Старому місті тимчасово обмежать рух транспорту
Сьогодні, 04:18
У Луцьку тимчасово обмежать рух транспорту у Старому місті.
Про це йдеться в розпорядженні в.о. міського голови Луцька Григорія Пустовіта від 9 вересня 2020 року, пише ІА «Волинські Новини».
11 вересня у зв'язку з проведенням масового заходу на території Луцького замку та з метою дотримання безпеки дорожнього руху призупинять рух транспорту вулицею Братковського та заїзд на площу перед Луцьким замком.
Зазначається, що заборона руху діятиме з 07:00 до 15:30, крім транспорту учасників заходу.
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Про це йдеться в розпорядженні в.о. міського голови Луцька Григорія Пустовіта від 9 вересня 2020 року, пише ІА «Волинські Новини».
11 вересня у зв'язку з проведенням масового заходу на території Луцького замку та з метою дотримання безпеки дорожнього руху призупинять рух транспорту вулицею Братковського та заїзд на площу перед Луцьким замком.
Зазначається, що заборона руху діятиме з 07:00 до 15:30, крім транспорту учасників заходу.
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