Водіїв попереджають: у Старому місті тимчасово обмежать рух транспорту





Про це йдеться в розпорядженні в.о. міського голови Луцька Григорія Пустовіта від 9 вересня 2020 року, пише



11 вересня у зв'язку з проведенням масового заходу на території Луцького замку та з метою дотримання безпеки дорожнього руху призупинять рух транспорту вулицею Братковського та заїзд на площу перед Луцьким замком.



Зазначається, що заборона руху діятиме з 07:00 до 15:30, крім транспорту учасників заходу.

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