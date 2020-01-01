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В Україні перевірять отримувачів субсидій

В Україні перевірять отримувачів субсидій
Отримувачів субсидій в Україні будуть перевіряти за новими правилами у три етапи, і в разі виявлення помилок, невідповідностей у деклараціях чи боргів по комуналці - гроші доведеться повернути державі.

Крім того, пільговики також повинні будуть відшкодувати витрати на судові позови (кілька тисяч гривень), оскільки орган соцзахисту звертається в суд для повернення виданих коштів. Про це передає “Обозреватель”.

За словами юриста Олександра Плахотника, практика трьохетапної верифікації існує в більшості розвинених країн, і Україна фактично виконала міжнародні рекомендації.

Які етапи перевірки отримувачів субсидій:

- перед призначенням держдопомоги;
- під час отримання виплати;
- протягом 3 років після скасування виплат.

Перевірки здійснює не міністерство соціальної політики. Міністерство фінансів України створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Так, Мінфін надсилає свої рекомендації у Мінсоцполітики про скасування таких субсидій за певними адресами. У відомстві наголосили, що виплату людям не скасовуватимуть у випадку наявності помилки чи невідповідності в базах даних.

“Після верифікації проходить 2-й етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення”, – кажуть у Мінсоцполітики.

Наголошується, що будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити, тому рекомендується чесно заповнювати декларацію.

Кому відмовлять у наданні субсидії:

- тим, у кого є будинок площею від 200 квадратних метрів або квартира від 120 “квадратів”;
- тим, у кого є автомобіль віком до 5 років;
- тим, хто здійснив покупку на суму від 50 тисяч гривень;
- тим, хто останнім часом не сплачував єдиний соцвнесок (ЄСВ) і не перебував на обліку в Центрі зайнятості;
- тим, у кого є заборгованість по комуналці.

Як розповів заступник глави Мінсоцполітики Віталій Музиченко, з травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальник послуг, і аналізується, чи платив одержувач субсидії за комунальні послуги.

“Якщо він це робив справно, то він і надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про надання цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму”, – пояснив чиновник.

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Теги: субсидія, перевірка
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