В Україні перевірять отримувачів субсидій
Сьогодні, 00:22
Отримувачів субсидій в Україні будуть перевіряти за новими правилами у три етапи, і в разі виявлення помилок, невідповідностей у деклараціях чи боргів по комуналці - гроші доведеться повернути державі.
Крім того, пільговики також повинні будуть відшкодувати витрати на судові позови (кілька тисяч гривень), оскільки орган соцзахисту звертається в суд для повернення виданих коштів. Про це передає “Обозреватель”.
За словами юриста Олександра Плахотника, практика трьохетапної верифікації існує в більшості розвинених країн, і Україна фактично виконала міжнародні рекомендації.
Які етапи перевірки отримувачів субсидій:
- перед призначенням держдопомоги;
- під час отримання виплати;
- протягом 3 років після скасування виплат.
Перевірки здійснює не міністерство соціальної політики. Міністерство фінансів України створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.
Так, Мінфін надсилає свої рекомендації у Мінсоцполітики про скасування таких субсидій за певними адресами. У відомстві наголосили, що виплату людям не скасовуватимуть у випадку наявності помилки чи невідповідності в базах даних.
“Після верифікації проходить 2-й етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення”, – кажуть у Мінсоцполітики.
Наголошується, що будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити, тому рекомендується чесно заповнювати декларацію.
Кому відмовлять у наданні субсидії:
- тим, у кого є будинок площею від 200 квадратних метрів або квартира від 120 “квадратів”;
- тим, у кого є автомобіль віком до 5 років;
- тим, хто здійснив покупку на суму від 50 тисяч гривень;
- тим, хто останнім часом не сплачував єдиний соцвнесок (ЄСВ) і не перебував на обліку в Центрі зайнятості;
- тим, у кого є заборгованість по комуналці.
Як розповів заступник глави Мінсоцполітики Віталій Музиченко, з травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальник послуг, і аналізується, чи платив одержувач субсидії за комунальні послуги.
“Якщо він це робив справно, то він і надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про надання цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму”, – пояснив чиновник.
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Крім того, пільговики також повинні будуть відшкодувати витрати на судові позови (кілька тисяч гривень), оскільки орган соцзахисту звертається в суд для повернення виданих коштів. Про це передає “Обозреватель”.
За словами юриста Олександра Плахотника, практика трьохетапної верифікації існує в більшості розвинених країн, і Україна фактично виконала міжнародні рекомендації.
Які етапи перевірки отримувачів субсидій:
- перед призначенням держдопомоги;
- під час отримання виплати;
- протягом 3 років після скасування виплат.
Перевірки здійснює не міністерство соціальної політики. Міністерство фінансів України створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об’єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.
Так, Мінфін надсилає свої рекомендації у Мінсоцполітики про скасування таких субсидій за певними адресами. У відомстві наголосили, що виплату людям не скасовуватимуть у випадку наявності помилки чи невідповідності в базах даних.
“Після верифікації проходить 2-й етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення”, – кажуть у Мінсоцполітики.
Наголошується, що будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити, тому рекомендується чесно заповнювати декларацію.
Кому відмовлять у наданні субсидії:
- тим, у кого є будинок площею від 200 квадратних метрів або квартира від 120 “квадратів”;
- тим, у кого є автомобіль віком до 5 років;
- тим, хто здійснив покупку на суму від 50 тисяч гривень;
- тим, хто останнім часом не сплачував єдиний соцвнесок (ЄСВ) і не перебував на обліку в Центрі зайнятості;
- тим, у кого є заборгованість по комуналці.
Як розповів заступник глави Мінсоцполітики Віталій Музиченко, з травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальник послуг, і аналізується, чи платив одержувач субсидії за комунальні послуги.
“Якщо він це робив справно, то він і надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про надання цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму”, – пояснив чиновник.
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