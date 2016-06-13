Цього року волиняни сплатили ПДВ на 23% більше





Сума перерахованого до державного бюджету ПДВ в області на 23,1 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року. Про це інформують у пресслужбі



«Ріст сплати ПДВ зумовлений не лише економічним відновленням після жорсткого періоду карантинних обмежень, а й суттєвим покращенням адміністрування цього податку. Зупиняючи фіктивні господарські операції через Систему моніторингу оцінки ризиків, фахівці податкової служби створюють більш сприятливі умови для діяльності прозорого і легального бізнесу. Саме наша протидія сумнівним господарським оборудкам дозволяє сумлінному бізнесу своєчасно отримувати бюджетне відшкодування ПДВ», – наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.



Очільниця волинських податківців запевнила, що фахівці податкової служби максимально мінімізують можливість формування фіктивного податкового кредиту недобросовісним бізнесом.



«Усі схеми ухилення від оподаткування треба зруйнувати. Тож звертаюся до представників бізнесу з проханням уважно аналізувати власну господарську діяльність та не допускати сумнівних ділових контактів, що згодом дадуть підстави для включення платника до групи ризикових. Хоч СМ КОР не обмежує право суб’єктів господарювання постачати і купувати товари, перебування в групі ризику створює додаткові незручності, як-то надання пояснень та документів для підтвердження реальності здійснюваних господарських операцій», – підсумувала Світлана Савчук.



Довідково: у січні-серпні волинському бізнесу відшкодували 371,1 мільйона гривень податку на додану вартість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підсумками січня-серпня 2020 року до держбюджету суб’єкти господарювання Волині сплатили понад 1,2 мільярда гривень податку на додану вартість.Сума перерахованого до державного бюджету ПДВ в області на 23,1 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року. Про це інформують у пресслужбі Головного управління ДПС у Волинській області «Ріст сплати ПДВ зумовлений не лише економічним відновленням після жорсткого періоду карантинних обмежень, а й суттєвим покращенням адміністрування цього податку. Зупиняючи фіктивні господарські операції через Систему моніторингу оцінки ризиків, фахівці податкової служби створюють більш сприятливі умови для діяльності прозорого і легального бізнесу. Саме наша протидія сумнівним господарським оборудкам дозволяє сумлінному бізнесу своєчасно отримувати бюджетне відшкодування ПДВ», – наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській областіОчільниця волинських податківців запевнила, що фахівці податкової служби максимально мінімізують можливість формування фіктивного податкового кредиту недобросовісним бізнесом.«Усі схеми ухилення від оподаткування треба зруйнувати. Тож звертаюся до представників бізнесу з проханням уважно аналізувати власну господарську діяльність та не допускати сумнівних ділових контактів, що згодом дадуть підстави для включення платника до групи ризикових. Хоч СМ КОР не обмежує право суб’єктів господарювання постачати і купувати товари, перебування в групі ризику створює додаткові незручності, як-то надання пояснень та документів для підтвердження реальності здійснюваних господарських операцій», – підсумувала Світлана Савчук.Довідково: у січні-серпні волинському бізнесу відшкодували 371,1 мільйона гривень податку на додану вартість.

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