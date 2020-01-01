На Вінниччині встановлять пам’ятник томату





Тож тут вирішили усією громадою встановити пам’ятник томату. Про це пише



«Звичайно, у нашому селі жителі вирощують різну городину. Та томати у нас найсмачніші. І користуються шаленою популярністю на ринках та у магазинах Вінниччини. І навіть, далеко за її межами. Здебільшого, саме завдяки цим овочам наші люди заробляють собі на життя. Цього року врожай не найкращий, зважаючи на погодні умови літа 2020. Та ціна на помідори була високою. Тому селяни у мінусі не залишилися. Збір томатів продовжується. Про точну кількість врожаю говорити зарано», – розповідає місцевий Андрій Федик.



У жителів Великої Кісниці виникла ідея вшанувати томат.



«Ми вирішили встановити у селі пам’ятний знак томату. Нині, ми розробляємо проєкт його зовнішнього вигляду. З майстрами обираємо остаточний матеріал та розміри. Та однозначно, він має бути яскравим. Тому його колір безперечно – червоний. Зеленими будуть плодоніжка та листочки. Скульптори зауважили, що роботу можуть виконати до кінця вересня. Якраз у ту пору, коли буде відбуватися чи не останній збір томатів. Тому ми тематично та у вірний часовий проміжок можемо провести відкриття», – підкреслив Андрій Федик.



Гроші на пам’ятник будуть збирати серед місцевих жителів, які займаються вирощуванням томатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Велика Кісниця Ямпільського району називають столицею з вирощування томатів на Вінниччині. У населеному пункті живе близько двох тисяч людей. З них понад 200 родин займаються вирощуванням помідорів.Тож тут вирішили усією громадою встановити пам’ятник томату. Про це пише agronews.ua «Звичайно, у нашому селі жителі вирощують різну городину. Та томати у нас найсмачніші. І користуються шаленою популярністю на ринках та у магазинах Вінниччини. І навіть, далеко за її межами. Здебільшого, саме завдяки цим овочам наші люди заробляють собі на життя. Цього року врожай не найкращий, зважаючи на погодні умови літа 2020. Та ціна на помідори була високою. Тому селяни у мінусі не залишилися. Збір томатів продовжується. Про точну кількість врожаю говорити зарано», – розповідає місцевийУ жителів Великої Кісниці виникла ідея вшанувати томат.«Ми вирішили встановити у селі пам’ятний знак томату. Нині, ми розробляємо проєкт його зовнішнього вигляду. З майстрами обираємо остаточний матеріал та розміри. Та однозначно, він має бути яскравим. Тому його колір безперечно – червоний. Зеленими будуть плодоніжка та листочки. Скульптори зауважили, що роботу можуть виконати до кінця вересня. Якраз у ту пору, коли буде відбуватися чи не останній збір томатів. Тому ми тематично та у вірний часовий проміжок можемо провести відкриття», – підкреслив Андрій Федик.Гроші на пам’ятник будуть збирати серед місцевих жителів, які займаються вирощуванням томатів.

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