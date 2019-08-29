Підприємців просять у Луцьку покращити умови для людей з порушеннями зору





Про це інформують на сайті



Луцька міська рада звернулась з листом до суб'єктів господарювання для того, щоб надати людям з порушенням зору безбар'єрний простір в середовищі та якості обслуговування.



«Варто зазначити, що особи з порушеннями зору також мають право на навчання, роботу та створення сім’ї, на доступ до інформації, преси, літератури, підручників. Вони мають право на активне життя, реабілітацію, відпочинок, культуру, науку, громадську та політичну діяльності та є споживачами різноманітних послуг. Такі громадяни мають право на гідне життя в міру їхньої здатності і мрій кожного з них», - йдеться у листі.



Депутати просять надати комфортні умови для незрячих громадян – супровід та допомогу у виборі такому клієнту, а саме встановити у закладах тактильних інформаційних покажчиків зі шрифтом Брайля, візуальних елементів та аудіо покажчиків.



Також просять на власних сайтах суб'єктів господарювання висвітлювати свої послуги та акції в текстовому вигляді, адже програма для людей з порушенням зору не зчитує фото та картинки. Для закладів рестораного господарства депутати рекомендують створити меню зі шрифтом Брайля.

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