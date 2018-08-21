СБУ викрила у Полтаві та Одесі інтернет-пропагандистів сепаратизму





Про це повідомляє



Оперативники спецслужби задокументували, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.



Зазначається, що одним із сепаратистів виявився колишній правоохоронець, який наразі працює в приватній охоронній структурі Полтави.





Зокрема встановили, що відставник брав активну участь у 15 антидержавних спільнотах із загальною аудиторією у понад 1,5 мільйона учасників. У цих групах зловмисник розміщував заклики до порушення громадського порядку, зміни меж території нашої держави, виправдовував агресію РФ на півдні та сході, підтримував ідею поділу України та приєднання окремих регіонів до Росії.



Для підготовки антиукраїнського контенту він використовував матеріали російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків.



За оперативними даними, сепаратистські погляди зловмисник також намагався популяризувати серед знайомих військовослужбовців та колег по службі.





Водночас іще одного агітатора співробітники спецслужби викрили в Одесі. Заклики до зміни конституційного ладу та державних кордонів України він розміщував у соцмережах під вигаданим ім`ям. Зловмисник підтримував проросійських бойовиків та агітував за створення на території південних областей терористичної організації за зразком «Л/ДНР».





Під час обшуків у помешканнях обох зловмисників виявили комп`ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Вилучені матеріали надіслали на експертизи.



Дії агітаторів кваліфіковали за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Одеситу вже повідомили про підозру.



Слідчі дії тривають. У випадку доведення вини, кожному зі зловмисників загрожує до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Антиукраїнську діяльність двох сепаратистських інтернет-агітаторів блокували кіберфахівці Служби безпеки України у Полтаві та Одесі.Про це повідомляє пресцентр СБУ Оперативники спецслужби задокументували, що деструктивні матеріали пропагандисти розміщували на персональних і фейкових сторінках та в багатотисячних спільнотах у заборонених російських соцмережах.Зазначається, що одним із сепаратистів виявився колишній правоохоронець, який наразі працює в приватній охоронній структурі Полтави.Зокрема встановили, що відставник брав активну участь у 15 антидержавних спільнотах із загальною аудиторією у понад 1,5 мільйона учасників. У цих групах зловмисник розміщував заклики до порушення громадського порядку, зміни меж території нашої держави, виправдовував агресію РФ на півдні та сході, підтримував ідею поділу України та приєднання окремих регіонів до Росії.Для підготовки антиукраїнського контенту він використовував матеріали російських пропагандистських ресурсів та сайтів бойовиків.За оперативними даними, сепаратистські погляди зловмисник також намагався популяризувати серед знайомих військовослужбовців та колег по службі.Водночас іще одного агітатора співробітники спецслужби викрили в Одесі. Заклики до зміни конституційного ладу та державних кордонів України він розміщував у соцмережах під вигаданим ім`ям. Зловмисник підтримував проросійських бойовиків та агітував за створення на території південних областей терористичної організації за зразком «Л/ДНР».Під час обшуків у помешканнях обох зловмисників виявили комп`ютери та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Вилучені матеріали надіслали на експертизи.Дії агітаторів кваліфіковали за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Одеситу вже повідомили про підозру.Слідчі дії тривають. У випадку доведення вини, кожному зі зловмисників загрожує до 5 років позбавлення волі.

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