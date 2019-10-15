У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Зі слів свідків автопригоди, подія трапилася 11 вересня близько 8:30 ранку. Причиною аварії було ненадання пріоритету в русі одним з водіїв.



Автівки зазнали значних механічних пошкоджень.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Грабовській зіткнулися Opel, Audi та Mercedes.Про це повідомили очевидці.Зі слів свідків автопригоди, подія трапилася 11 вересня близько 8:30 ранку. Причиною аварії було ненадання пріоритету в русі одним з водіїв.Автівки зазнали значних механічних пошкоджень.Деталі – згодом.

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