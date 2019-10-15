У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 09:32
У Луцьку на вулиці Грабовській зіткнулися Opel, Audi та Mercedes.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків автопригоди, подія трапилася 11 вересня близько 8:30 ранку. Причиною аварії було ненадання пріоритету в русі одним з водіїв.
Автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків автопригоди, подія трапилася 11 вересня близько 8:30 ранку. Причиною аварії було ненадання пріоритету в русі одним з водіїв.
Автівки зазнали значних механічних пошкоджень.
Деталі – згодом.
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