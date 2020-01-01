Новий антирекорд: в Україні за добу – 3 144 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 69
Сьогодні, 09:42
В Україні зафіксували 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.
Про це повідомляє МОЗ України.
11 вересня станом на 9:00 в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 3 144 нові випадки. Загалом провели 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 690 випадків;
Волинська область — 6 161 випадок;
Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
Донецька область — 1 942 випадки;
Житомирська область — 4 055 випадків;
Закарпатська область — 8 453 випадки;
Запорізька область — 2 136 випадків;
Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
Кіровоградська область — 885 випадків;
м. Київ — 16 523 випадки;
Київська область — 6 648 випадків;
Львівська область — 16 626 випадків;
Луганська область — 532 випадки;
Миколаївська область — 1 851 випадок;
Одеська область — 9 157 випадків;
Полтавська область — 1 130 випадків;
Рівненська область — 10 217 випадків;
Сумська область — 2 229 випадків;
Тернопільська область — 8 377 випадків;
Харківська область — 12 112 випадків;
Херсонська область — 576 випадків;
Хмельницька область — 3 695 випадків;
Чернівецька область — 11 847 випадків;
Черкаська область — 2 294 випадки;
Чернігівська область — 2 574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє МОЗ України.
11 вересня станом на 9:00 в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 3 144 нові випадки. Загалом провели 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 4 690 випадків;
Волинська область — 6 161 випадок;
Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
Донецька область — 1 942 випадки;
Житомирська область — 4 055 випадків;
Закарпатська область — 8 453 випадки;
Запорізька область — 2 136 випадків;
Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
Кіровоградська область — 885 випадків;
м. Київ — 16 523 випадки;
Київська область — 6 648 випадків;
Львівська область — 16 626 випадків;
Луганська область — 532 випадки;
Миколаївська область — 1 851 випадок;
Одеська область — 9 157 випадків;
Полтавська область — 1 130 випадків;
Рівненська область — 10 217 випадків;
Сумська область — 2 229 випадків;
Тернопільська область — 8 377 випадків;
Харківська область — 12 112 випадків;
Херсонська область — 576 випадків;
Хмельницька область — 3 695 випадків;
Чернівецька область — 11 847 випадків;
Черкаська область — 2 294 випадки;
Чернігівська область — 2 574 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.
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