Новий антирекорд: в Україні за добу – 3 144 нових випадки коронавірусу, з них на Волині – 69

В Україні зафіксували 3 144 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 – це антирекорд кількості нових хворих за добу.Про це повідомляє МОЗ України.11 вересня станом на 9:00 в Україні 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 пацієнтів одужали. За добу зафіксували 3 144 нові випадки. Загалом провели 1 806 428 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 1 128 пацієнтів.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:Вінницька область — 4 690 випадків;Дніпропетровська область — 3 093 випадки;Донецька область — 1 942 випадки;Житомирська область — 4 055 випадків;Закарпатська область — 8 453 випадки;Запорізька область — 2 136 випадків;Івано-Франківська область — 10 953 випадки;Кіровоградська область — 885 випадків;м. Київ — 16 523 випадки;Київська область — 6 648 випадків;Львівська область — 16 626 випадків;Луганська область — 532 випадки;Миколаївська область — 1 851 випадок;Одеська область — 9 157 випадків;Полтавська область — 1 130 випадків;Рівненська область — 10 217 випадків;Сумська область — 2 229 випадків;Тернопільська область — 8 377 випадків;Харківська область — 12 112 випадків;Херсонська область — 576 випадків;Хмельницька область — 3 695 випадків;Чернівецька область — 11 847 випадків;Черкаська область — 2 294 випадки;Чернігівська область — 2 574 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 вересня 2020 року до Центру надійшло 3 285 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на COVID-19.