11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 10:00
11 вересня в церковному календарі відзначається свято Усікновення голови пророка і хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Цього дня найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відpyбали голову за наказом царя Ірода.
Іменини сьогодні святкують: Іван, повідомляє "24 канал".
Народні прикмети на 11 вересня
– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
– Грім гримить – осінь буде теплою.
– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.
Що можна робити 11 вересня
Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.
Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.
Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.
Що не можна робити 11 вересня
Цього дня не можна брати в руки гострі речі (ніж, сокиру, пилку).
Не можна у цей день різати ножем круглі за формою продукти. За народними переказами, якщо розрізати цього дня головку капусти – то з неї може потекти кров.
Не рекомендовано на Усікновення голови Іоанна різати червоні продукти, адже вони мають кривавий колір.
Сьогодні не рекомендовано справляти весілля, дні народження чи хрестини.
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Іменини сьогодні святкують: Іван, повідомляє "24 канал".
Народні прикмети на 11 вересня
– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
– Грім гримить – осінь буде теплою.
– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.
Що можна робити 11 вересня
Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.
Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.
Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.
Що не можна робити 11 вересня
Цього дня не можна брати в руки гострі речі (ніж, сокиру, пилку).
Не можна у цей день різати ножем круглі за формою продукти. За народними переказами, якщо розрізати цього дня головку капусти – то з неї може потекти кров.
Не рекомендовано на Усікновення голови Іоанна різати червоні продукти, адже вони мають кривавий колір.
Сьогодні не рекомендовано справляти весілля, дні народження чи хрестини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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