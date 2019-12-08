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11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

11 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 вересня в церковному календарі відзначається свято Усікновення голови пророка і хрестителя Господнього Іоанна Предтечі. Цього дня найближчому попереднику Ісуса Христа, який передбачив його прихід і хрестив Месію, відpyбали голову за наказом царя Ірода.

Іменини сьогодні святкують: Іван, повідомляє "24 канал".

Народні прикмети на 11 вересня
– Якщо на Івана журавлі на південь полетіли, то зима буде ранньою.
– Лебедя побачити в небі – до снігу, а гуся – до дощу.
– Грім гримить – осінь буде теплою.
– Якщо в цей день болить голова, то треба помолитись Іоанну Предтечі, щоб біль відступив.

Що можна робити 11 вересня
Знедоленим та бідним людям потрібно дати милостиню.
Якщо дитина народилася у цей день, то її обов'язково треба назвати Іваном.
Самотнім людям, які хочуть залучити другу половинку в особисте життя, треба піти в церкву на Службу Божу.

Що не можна робити 11 вересня
Цього дня не можна брати в руки гострі речі (ніж, сокиру, пилку).
Не можна у цей день різати ножем круглі за формою продукти. За народними переказами, якщо розрізати цього дня головку капусти – то з неї може потекти кров.
Не рекомендовано на Усікновення голови Іоанна різати червоні продукти, адже вони мають кривавий колір.
Сьогодні не рекомендовано справляти весілля, дні народження чи хрестини.


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Теги: свято, традиції, забобони
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