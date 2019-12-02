Що подивитися: підбірка українських фільмів до Дня національного кіно

Щорічно, у другу суботу вересня, відзначається День українського кіно. У 2020 році дата випала на 11 вересня. Статус національного державного професійного свята воно набуло у 1996 році. По всій країні до цієї дати намагаються влаштовувати тематичні кіноперегляди, аби вкотре переконатися в тому, що в Україні вміють і хочуть знімати якісні стрічки.Не оминуло це і Луцьк, адже міська мерія заздалегідь анонсувала перелік локацій, де вмикатимуть різноманітні фільми. Зокрема, о 20:00 відбудеться проект «Кіно під зорями» у сквері «Зоряний» на вулиці Лесі Українки., з нагоди цього свята, підготувало і власну добірку, на нашу думку, цікавих повнометражних українських фільмів останніх років, які радимо переглянути.Кінострічки – різних жанрових спрямувань, тож кожен може обрати щось собі «до смаку».«Кіборги. Герої не вмирають» — український повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеїтаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит про оборону Донецького аеропорту під час війни на Донбасі.Кінострічка є одним з переможців 8-го конкурсного відбору Держкіно та отримала державну фінансову підтримку на 50 % собівартості — майже 24 мільйони гривень. Загальна вартість кінофільму оцінюється в майже 48 мільйонів гривень.Прем'єра кінокартини в Україні відбулась 6 грудня 2017 року — в День Збройних сил України.«Мої думки тихі» — українська лірична комедія українського режисера Антоніо Лукіча 2019 року. Стрічка стала дебютною повнометражною художньою стрічкою для Лукіча.Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції East of West 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де фільм «Мої думки тихі» отримав Спеціальну премію журі.Фільм вийшов в український кінопрокат 16 січня 2020 року.У фільмі, знятому у жанрах комедії та драми, піднімається вічна проблема батьків та дітей. Саме мати не пускає головного героя Вадима на роботу до Канади.Він, працюючи звукорежисером і музикантом, зустрічає купу проблем і зазнає безлічі невдач у роботі. Така ж криза чекає на нього і в особистому житті. Врешті-решт, канадська компанія пропонує йому записати звуки українських тварин Закарпаття. Хлопець із захопленням і творчістю виконує дане замовлення. Але мама, яка поїхала разом з ним, постійно йому заважає та відволікає.«Гуцулка Ксеня» — український фільм-мюзикл 2019 року режисерки Олени Дем'яненко, знятий за мотивами однойменної оперети Ярослава Барнича.Фільм вийшов в широкий український прокат 7 березня 2019 року.Сюжет: 1939 рік, до окупації Західної України більшовиками залишається кілька тижнів. У Ворохту приїздить американець українського походження Яро (Максим Лозинський), щоб одружитися з українкою. Тільки за цієї умови він успадкує великі статки батька.Яро знайомиться з гуцулкою Ксенею (Варвара Лущик), яка змінює його плани.«DZIDZIO Контрабас» — українська кінокомедія режисера Олега Борщевського, що вийшла 2017 року. Стрічка розповідає про трьох хлопців, які хочуть заробити грошей перевезенням контрабанди. У головних ролях Михайло Хома, Назарій Гук, та Орест Галицький.Фільм вийшов у широкий кінопрокат в Україні 31 серпня 2017 року.У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію «Оскар» Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».«Віддана» — український повнометражний фільм за мотивами роману «Фелікс Австрія» української письменниці Софії Андрухович. Події фільму розгортаються у XIX столітті в австро-угорській Україні у місті Станіславів. Фільм став повнометражним дебютом для його режисерки Христини Сиволап. У головних ролях — Маріанна Янушевич, Алеся Романова та Роман Луцький.В український широкий прокат стрічка вийшла 16 січня 2020 року.У 2018 році фільм став одним із переможців конкурсу Міністерства культури України з надання державної підтримки фільмам патріотичного спрямування.Іловайськ 2014. Батальйон Донбас — український повнометражний художній фільм режисера Івана Тимченка про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі.Фільм вийшов в український широкий прокат 29 серпня 2019 року.Командир штурмової групи батальйону «Донбас» Бішут, поранений у бою за Іловайськ, дивом лишається живий в окупованому місті. Його розшукує призначений комендантом Іловайська російський офіцер Рунков, для якого ця війна перетворилася на особисту трагедію, і він жадає не справедливості, а помсти.«Сторожова застава» — український пригодницький фільм-фентезі, знятий Юрієм Ковальовим за мотивами однойменного роману Володимира Рутківського. Фільм розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле — на тисячу років назад.Стрічка вийшла в широкий український прокат 12 жовтня 2017 року.«Лиса Гора» — український повнометражний фільм жахів, трилер, знятий режисером Романом Перфільєвим. Прем'єра трейлеру до фільму відбулась 12 січня 2017 року. Фільм розповідає про молоду пару, яка вирушає на Лису Гору, де колись зникла мати головної героїні.«Заборонений» — український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника, правозахисника, Героя України — Василя Стуса та його боротьбу із радянською системою. Режисером фільму виступив Роман Бровко, авторами сценарію — Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов.Фільм вийшов в український кінопрокат 5 вересня 2019 року, до Дня пам'яті поета.Побачення у Вегасі — українська кінокомедія режисера Сергія Вейна 2020 року.Стрічка вийшла в український прокат 5 березня 2020 року.Успішний рекламщик Артем отримує завдання від своєї начальниці (Оля Полякова) підписати контракт із важливим клієнтом. Все б нічого, але це треба зробити в Лас-Вегасі. До того ж, разом із ним до Лас-Вегасу з України відправляється його конкурентка Оксана (Марина Д'яконенко). Красунчик Артем має виконати завдання любою ціною. Через сварку їх висаджують серед поля і вони мають дістатися автомобілем до міста казино. Пригоди переплітаються із любовною історією.