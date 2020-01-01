Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО





Станом на ранок 11 вересня унаслідок ДТП 6 людей загинули та 18 звернулося по допомогу до лікарів,



Попередньо, водій DAF FT95 рухався до столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Останній транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами.



На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група, яка з'ясує всі обставини автопригоди.



Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 47 км автодороги Київ – Харків – Довжанський зіткнулося чотири транспортні засоби: дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.Станом на ранок 11 вересня унаслідок ДТП 6 людей загинули та 18 звернулося по допомогу до лікарів, повідомляє патрульна поліція України.Попередньо, водій DAF FT95 рухався до столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Останній транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами.На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група, яка з'ясує всі обставини автопригоди.Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.

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