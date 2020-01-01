Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО
Сьогодні, 10:20
На 47 км автодороги Київ – Харків – Довжанський зіткнулося чотири транспортні засоби: дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.
Станом на ранок 11 вересня унаслідок ДТП 6 людей загинули та 18 звернулося по допомогу до лікарів, повідомляє патрульна поліція України.
Попередньо, водій DAF FT95 рухався до столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Останній транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами.
На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група, яка з'ясує всі обставини автопригоди.
Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.
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Станом на ранок 11 вересня унаслідок ДТП 6 людей загинули та 18 звернулося по допомогу до лікарів, повідомляє патрульна поліція України.
Попередньо, водій DAF FT95 рухався до столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Останній транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами.
На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група, яка з'ясує всі обставини автопригоди.
Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.
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