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Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО

Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО
На 47 км автодороги Київ – Харків – Довжанський зіткнулося чотири транспортні засоби: дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.

Станом на ранок 11 вересня унаслідок ДТП 6 людей загинули та 18 звернулося по допомогу до лікарів, повідомляє патрульна поліція України.

Попередньо, водій DAF FT95 рухався до столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із ВАЗ та Mercedes-Benz Sprinter. Останній транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами.

На місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група, яка з'ясує всі обставини автопригоди.

Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.

Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО
Неподалік Борисполя – моторошна автотроща: 6 людей загинули, багато травмованих. ФОТО

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Теги: Борисполь, смертельна аварія
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