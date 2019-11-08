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На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО

На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО
9 вересня рибпатруль викрив порушення на гідрологічному заказнику «Лучний», що поблизу села Хорів Локачинського району.

Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Близько 6 години виявили порушника, який ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Зловмисник встиг зловити рибу: 12 карасів сріблястих та 6 окунів звичайних. Завдав шкоди на суму 1 206 грн.

На особу склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направлять до районного суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Сітку вилучили.

Пізніше на тій ж водоймі зафіксуваои громадянина, який порушував правила рибальства. На особу оформили протокол про адмінправопорушення та наклали відповідні штрафні санкції.

Волинський рибоохоронний патруль вкотре закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. Про порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання терміново повідомляти за номером телефонної «гарячої лінії» відомства: (067) 360 78 40.

На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО
На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО
На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО

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Теги: заказник, браконьєр, Волинь, рибоохоронний патруль
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