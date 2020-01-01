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У місті Рожище представлятимуть команду «За Майбутнє»

У місті Рожище представлятимуть команду «За Майбутнє»
В неділю, 13 вересня, в місті Рожище будуть представляти команду партії «ЗА МАЙБУТНЄ».

Захід відбудеться о 13 годині в центральному парку міста.

Мешканці району зможуть познайомитися з тими, хто вирішив представляти партію на виборах в трьох громадах – Рожищенській, Копачівській та Доросинівській об’єднаних територіальних громадах.

«Нас дістало те, що відбувається в країні. Ми рік чекали змін. Ми сподівалися, що наші громади будуть чути, що будуть чути депутатів, що децентралізація буде не на папері, а втілена в реальності. Ми розуміємо, що починати потрібно знизу - з найменших сіл, з громад, з депутатів. Нас надихає приклад п'яти народних депутаті від Волині, які об'єдналися за спільну ідею. І я вірю, що ми зможемо довести - сильна команда в якій народні депутати та депутати всіх рівнів зможе все», - каже депутат Рожищенської районної ради Оксана Філіпчук.

У місті Рожище представлятимуть команду «За Майбутнє»


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Теги: За майбутнє, політична реклама, вибори
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