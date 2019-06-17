У Луцьку водій на BMW збив пенсіонерку





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Так, вчора, 10 вересня, по обіді 23-річний водій автомобіля BMW 320D збив пенсіонерку, 84-річну жительку обласного центру.



Жінка перетинала дорогу у невстановленому місці. Її госпіталізували.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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