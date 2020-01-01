У Струмівці легковик злетів у кювет та перевернувся, є постраждалі

У селі Струмівка Луцького району автомобіль Fiat злетів у кювет та перекинувся.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Аварія трапилася увечері 10 вересня. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний лучанин.У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.Також у цей день у Ратнівському районі 44-річна місцева жителька, ймовірно, не впоралась з керуванням скутера Honda, внаслідок чого впала на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.