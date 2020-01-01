У Струмівці легковик злетів у кювет та перевернувся, є постраждалі
Сьогодні, 10:50
У селі Струмівка Луцького району автомобіль Fiat злетів у кювет та перекинувся.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася увечері 10 вересня. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний лучанин.
У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
Також у цей день у Ратнівському районі 44-річна місцева жителька, ймовірно, не впоралась з керуванням скутера Honda, внаслідок чого впала на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася увечері 10 вересня. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний лучанин.
У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
Також у цей день у Ратнівському районі 44-річна місцева жителька, ймовірно, не впоралась з керуванням скутера Honda, внаслідок чого впала на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Струмівці легковик злетів у кювет та перевернувся, є постраждалі
Сьогодні, 10:50
Валерій Свіржевський: «Майбутнє – за громадами!»
Сьогодні, 10:50
У Луцьку водій на BMW збив пенсіонерку
Сьогодні, 10:39
На території волинського заказника зловили браконьєрів. ФОТО
Сьогодні, 10:36