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У Струмівці легковик злетів у кювет та перевернувся, є постраждалі

У Струмівці легковик злетів у кювет та перевернувся, є постраждалі
У селі Струмівка Луцького району автомобіль Fiat злетів у кювет та перекинувся.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилася увечері 10 вересня. За кермом транспортного засобу перебував 32-річний лучанин.

У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

Також у цей день у Ратнівському районі 44-річна місцева жителька, ймовірно, не впоралась з керуванням скутера Honda, внаслідок чого впала на дорожнє покриття. Внаслідок автопригоди постраждала отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

У результаті ДТП постраждали водій та 71-річний пасажир автомобіля. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.

За цими фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.


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Теги: Струмівкка, аварія, постраждалі
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