69 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це



Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 11, м. Нововолинськ – 12, Луцький район – 3, Маневицький район – 11, Ківерцівський район – 5, Володимир-Волинський район – 9, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Камінь-Каширський район – 4, Ковельський район – 5, Ратнівський район – 1, Любомльський район – 3, Іваничівський район – 2.



Загалом станом на 11 вересня в області зареєстрували 6161 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 396 у дітей та 707 у медичних працівників. Одужало 4302 особи, з них 291 дитина та 549 медичних працівників. 132 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).



За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 1621 (в т. ч. 34 летальних)

• Луцький район – 669 (в т. ч. 11 летальних)

• м. Нововолинськ – 352 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 110

• Володимир-Волинський район – 440 (в т. ч. 6 летальних)

• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)

• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)

• Ківерцівський район – 620 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ковельський район – 483 (в т. ч. 13 летальних),

• Локачинський район – 57

• Любомльський район – 93

• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 356 ( в т. ч. 10 летальних)

• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)

• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)

• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 93 ( в т. ч. 1 летальний)

• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)



За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 39736 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 604 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 69 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 56 осіб. Летальних випадків 2 (Камінь-Каширський та Ковельський райони).Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 11, м. Нововолинськ – 12, Луцький район – 3, Маневицький район – 11, Ківерцівський район – 5, Володимир-Волинський район – 9, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Камінь-Каширський район – 4, Ковельський район – 5, Ратнівський район – 1, Любомльський район – 3, Іваничівський район – 2.Загалом станом на 11 вересня в області зареєстрували 6161 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 396 у дітей та 707 у медичних працівників. Одужало 4302 особи, з них 291 дитина та 549 медичних працівників. 132 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 1621 (в т. ч. 34 летальних)• Луцький район – 669 (в т. ч. 11 летальних)• м. Нововолинськ – 352 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 110• Володимир-Волинський район – 440 (в т. ч. 6 летальних)• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)• Ківерцівський район – 620 ( в т. ч. 13 летальних)• Ковельський район – 483 (в т. ч. 13 летальних),• Локачинський район – 57• Любомльський район – 93• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 356 ( в т. ч. 10 летальних)• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 93 ( в т. ч. 1 летальний)• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 39736 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 604 особи.

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