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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

69 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

69 нових випадків та дві смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 69 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужала за добу 56 осіб. Летальних випадків 2 (Камінь-Каширський та Ковельський райони).

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Нові випадки виявлено: м. Луцьк – 11, м. Нововолинськ – 12, Луцький район – 3, Маневицький район – 11, Ківерцівський район – 5, Володимир-Волинський район – 9, Любешівський район – 2, Турійський район – 1, Камінь-Каширський район – 4, Ковельський район – 5, Ратнівський район – 1, Любомльський район – 3, Іваничівський район – 2.

Загалом станом на 11 вересня в області зареєстрували 6161 випадок COVID-19, який підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 396 у дітей та 707 у медичних працівників. Одужало 4302 особи, з них 291 дитина та 549 медичних працівників. 132 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 4 медики).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 1621 (в т. ч. 34 летальних)
• Луцький район – 669 (в т. ч. 11 летальних)
• м. Нововолинськ – 352 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 110
• Володимир-Волинський район – 440 (в т. ч. 6 летальних)
• Горохівський район – 286 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 284 (в т. ч. 10 летальних)
• Ківерцівський район – 620 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ковельський район – 483 (в т. ч. 13 летальних),
• Локачинський район – 57
• Любомльський район – 93
• Любешівський район –208 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 356 ( в т. ч. 10 летальних)
• Ратнівський район – 219 (в т.ч. 9 летальних)
• Рожищенський район – 102 (в т. ч. 2 летальних)
• Старовижівський район – 114 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 93 ( в т. ч. 1 летальний)
• Шацький район – 54 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 39736 осіб. В тому числі за останню добу обстежено 604 особи.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерті
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