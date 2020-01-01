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У Луцьку чоловік викрав відеореєстратор з авто: очевидці інциденту затримали злодія

У Луцьку чоловік викрав відеореєстратор з авто: очевидці інциденту затримали злодія
Сьогодні, 11 вересня, близько 4-ї години ночі небайдужі молоді люди, перебуваючи в одному з дворів на вулиці Рівненській, стали очевидцями, як невідомий чоловік розбив скло у передніх лівих дверцятах Renault Megane.

Про це повідомляє патрульна поліція у Волинській області.

Особа намагалася втекти з місця пригоди, однак очевидець події наздогнав її, внаслідок цього відбулася штовханина. Це побачила небайдужа лучанка та одразу викликала патрульних.

Вартові порядку, котрі прибули на місце події, відповідно до статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували поліцейський превентивний захід – поверхневу перевірку. Під час якої у 34-річного чоловіка виявили відеореєстратор, викрадений із зазначеного вище автомобіля.

Чоловіка затримали, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції.

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Теги: Луцьк, крадіжка, свідки
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