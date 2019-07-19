Лучанка благає небайдужих допомогти врятувати її онкохвору маму
Сьогодні, 11:23
Зі страшною бідою зіткнулася лучанка Наталія Сєргєєва-Сищик, коли у березні цього року її семидесятирічній мамі Ніні Іванівнівні Прус діагностували страшну хворобу – рак крові: «Множинна мієлома. Ураження лівої лопатки».
Її донька – багатодітна мама, разом із чоловіком вони заробляють не багато, тож жінка благає усіх небайдужих допомогти врятувати її найріднішу людину, адже самотужки родина не зможе зібрати необхідну суму на лікування.
Наразі, лише на перший курс хіміотерапії, потрібно більше 20 000 гривень, а попереду – ще не один сеанс важкого лікування і реабілітація. Грошей у родини катастрофічно бракує.
Наталія Сєргєєва-Сищик зізнається, що ніколи не думала, що колись доведеться просити про допомогу у незнайомих людей, але у такій складній ситуації важлива будь-яка підтримка.
Всі охочі допомогти цій сім’ї, можуть переказати кошти за реквізитами:
Приват Банк 5168742717269926 Сергєєва-Сищик Наталія Володимирівна
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Її донька – багатодітна мама, разом із чоловіком вони заробляють не багато, тож жінка благає усіх небайдужих допомогти врятувати її найріднішу людину, адже самотужки родина не зможе зібрати необхідну суму на лікування.
Наразі, лише на перший курс хіміотерапії, потрібно більше 20 000 гривень, а попереду – ще не один сеанс важкого лікування і реабілітація. Грошей у родини катастрофічно бракує.
Наталія Сєргєєва-Сищик зізнається, що ніколи не думала, що колись доведеться просити про допомогу у незнайомих людей, але у такій складній ситуації важлива будь-яка підтримка.
Всі охочі допомогти цій сім’ї, можуть переказати кошти за реквізитами:
Приват Банк 5168742717269926 Сергєєва-Сищик Наталія Володимирівна
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