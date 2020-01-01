Волонтери закликають привітати з днем народженння сина загиблого Героя з Волині

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Свій дев’ятий день народження 11 вересня відсвяткує– син загиблого в АТО. Головний сержант-командир відділення 80-тої окремої десантно-штурмової бригади молодший сержант Якобчук з позивним “Буря 27” дістав смертельне поранення у бою з терористами в районі м. Щастя Луганської області 17 червня 2014 року. Батько хлопчика був прекрасним чоловіком, вірив у справедливість, для нього слово “честь” мало неабияке значення, оскільки ще з 2010 року служив у миротворчих військах ООН. Дружина Антоніна розповідає, що Володимир завжди хотів мати сина, а йому Бог подарував аж двох, тому гордився цим, хотів виховати їх сильними та мужніми.Удвох із братом Владиславом, Артем щоранку вирушає до рідної школи, яка носить ім’я їхнього татка Володимира Якобчука (за рішенням сесії Іваничівської районної ради від 2 квітня 2015 р.) і на стінах якої висить пам’ятна меморіальна дошка з батьковою світлиною. Нині хлопець перейшов уже до четвертого класу.Серед захоплень хлопчика – малювання, ліплення з пластиліну, різного роду аплікації. Артем дуже любить рухливі ігри і залюбки розважається з братом на вулиці, так як фізична підготовка дуже важлива для хлопчиків. Також полюбляє складати конструктор лего.А от із майбутньою професією юнак ще не визначився, адже серед безлічі надзвичайно корисних людству професій та можливостей дуже складно обрати щось одне.“Україна – це мій дім”, – говорить Артем і він щиро хоче, щоб ця війна скінчилась та усі чоловіки, батьки, сини повернулись додому до своїх рідних. Хлопчик вдячний за допомогу та підтримку його сім’ї небайдужим людям з різних куточків нашої країни та з-за кордону. Мама додає, що фінансово вони забезпечені, та завжди є актуальними речі для синочків, бо у цьому віці вони ростуть аж надто швидко.Зробити сюрприз Артему може кожен, привітавши його з днем народження. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/31/yakobchuk.htm5167-8032-0184-1280 (Якобчук Антоніна Володимирівна, Ощадбанк)Якобчук Артем – 9 років (11.09.2011) Іваничівський р-н, Зріст: 140; Розмір взуття: 35Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.