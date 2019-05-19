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У «Промені» ціни на боулінг стали нижчими*

У «Промені» ціни на боулінг стали нижчими*
Любителям гри в боулінг у Луцьку підготували приємний сюрприз у вересні.

З 1 вересня вартість за годину гри в боулінг в «George`s Club» у будні стала ще доступнішою. З цінами можна ознайомитися на сторінці в Instagram або в самому закладі.

Важливо врахувати, що під час карантину «George`s Club» працює з 12 до 03:00, а в п’ятницю та суботу - до 06:00.

Приходь і насолоджуйся грою, приємним сервісом і смачними стравами у РЦ “Промінь” (3 поверх).

Забронювати доріжку можна за номером телефону: 050 490 77 13

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Теги: Промінь, боулінг, «George`s Club»
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