У «Промені» ціни на боулінг стали нижчими*





З 1 вересня вартість за годину гри в боулінг в «George`s Club» у будні стала ще доступнішою. З цінами можна ознайомитися на сторінці в



Важливо врахувати, що під час карантину «George`s Club» працює з 12 до 03:00, а в п’ятницю та суботу - до 06:00.



Приходь і насолоджуйся грою, приємним сервісом і смачними стравами у РЦ “Промінь” (3 поверх).



Забронювати доріжку можна за номером телефону: 050 490 77 13

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любителям гри в боулінг у Луцьку підготували приємний сюрприз у вересні.З 1 вересня вартість за годину гри в боулінг в «George`s Club» у будні стала ще доступнішою. З цінами можна ознайомитися на сторінці в Instagram або в самому закладі.Важливо врахувати, що під час карантину «George`s Club» працює з 12 до 03:00, а в п’ятницю та суботу - до 06:00.Приходь і насолоджуйся грою, приємним сервісом і смачними стравами у РЦ “Промінь” (3 поверх).Забронювати доріжку можна за номером телефону: 050 490 77 13

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