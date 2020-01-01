Українця, труп якого знайшли у Польщі, вбив його співвітчизник
Сьогодні, 11:45
Розтин тіла померлого українця, труп якого знайшли в місцевості Кавле Дольне неподалік міста Картузи у Польщі, встановив причину смерті чоловіка.
Той помер від внутрішньої кровотечі, викликаної ножовим пораненням в живіт. Однак особу загиблого поки що встановити не вдалося, пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на rmf24.pl.
За попередньою інформацією, троє українців, які спільно орендували будинок, посварилися. В ході сварки 39-річний чоловік завдав жертві удару ножем. Через це йому висунули звинувачення у вбивстві.
Натомість іншому, 40-річному українцю, висунули звинувачення у знищенні слідів убивства та в тому, що він не повідомив поліцію про скоєний злочин. Прокуратура проситиме суд взяти обох затриманих під тимчасовий арешт.
Нагадаємо, чоловіків затримали в Гданську через кілька днів після скоєного злочину.
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Той помер від внутрішньої кровотечі, викликаної ножовим пораненням в живіт. Однак особу загиблого поки що встановити не вдалося, пoвідoмляє Yavp.pl з посиланням на rmf24.pl.
За попередньою інформацією, троє українців, які спільно орендували будинок, посварилися. В ході сварки 39-річний чоловік завдав жертві удару ножем. Через це йому висунули звинувачення у вбивстві.
Натомість іншому, 40-річному українцю, висунули звинувачення у знищенні слідів убивства та в тому, що він не повідомив поліцію про скоєний злочин. Прокуратура проситиме суд взяти обох затриманих під тимчасовий арешт.
Нагадаємо, чоловіків затримали в Гданську через кілька днів після скоєного злочину.
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