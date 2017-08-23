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Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування

Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
08-10 вересня у Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону веслування на байдарках та каное, на якому волинські веслувальники здобули дві срібні медалі.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Зокрема, майстер спорту Ілона Грабовець з Ковеля, здобула срібло у каное-одиночці на дистанції 18 км. Тренують спортсменку Гурська Л.О. та Гичка О.

Другу срібну медаль здобув майстер спорту міжнародного класу Андрій Рибачок з Ковеля, у каное-двійці на дистанції 26 км. Тренери – Семенюк Ф.І. та Повх Р.Ф.

Зазначимо, що четверте місце посіли ковельчани Василь Змієвський та Богдан Лопухович у каное-двійці на дистанції 18 км.

Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування

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Теги: Змагання, веслування, каное, байдарки, Вінниця, Луцьк
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