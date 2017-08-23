Майстри спорту з Волині здобули «срібло» на чемпіонаті України із веслування
Сьогодні, 19:00
08-10 вересня у Вінниці відбувся чемпіонат України з марафону веслування на байдарках та каное, на якому волинські веслувальники здобули дві срібні медалі.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, майстер спорту Ілона Грабовець з Ковеля, здобула срібло у каное-одиночці на дистанції 18 км. Тренують спортсменку Гурська Л.О. та Гичка О.
Другу срібну медаль здобув майстер спорту міжнародного класу Андрій Рибачок з Ковеля, у каное-двійці на дистанції 26 км. Тренери – Семенюк Ф.І. та Повх Р.Ф.
Зазначимо, що четверте місце посіли ковельчани Василь Змієвський та Богдан Лопухович у каное-двійці на дистанції 18 км.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Зокрема, майстер спорту Ілона Грабовець з Ковеля, здобула срібло у каное-одиночці на дистанції 18 км. Тренують спортсменку Гурська Л.О. та Гичка О.
Другу срібну медаль здобув майстер спорту міжнародного класу Андрій Рибачок з Ковеля, у каное-двійці на дистанції 26 км. Тренери – Семенюк Ф.І. та Повх Р.Ф.
Зазначимо, що четверте місце посіли ковельчани Василь Змієвський та Богдан Лопухович у каное-двійці на дистанції 18 км.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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