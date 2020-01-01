вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
У «StrikeCity», що в торгово-розважальному центрі «ПортCity», щочетверга – День боулера.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Вартість однієї години гри - 100 гривень.

«Час вибивати страйки! Чекаємо на ТЕБЕ!», - йдеться у повідомленні.

Адреса: 2-й поверх ТРЦ ПортCity, вул. Сухомлинського, 1.

Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, Луцьк, реклама, StrikeCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО
Сьогодні, 12:29
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Сьогодні, 12:25
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 12:10
У Луцьку відкрили 12-й сучасний спортивний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 12:08
Що подивитися: підбірка українських фільмів до Дня національного кіно
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день* У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
07 вересень, 09:30
У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день* У «StrikeCity» – комплексні обіди весь день*
28 серпень, 10:25
В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені* В ТРЦ «ПортCity» влаштують грандіозне свято осені*
08 вересень, 16:55
У «ПортCity» – День роллера* У «ПортCity» – День роллера*
07 вересень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО
Сьогодні, 12:29
 0
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Сьогодні, 12:25
 0
Щочетверга у «StrikeCity» можна грати у боулінг всього за 100 гривень*
Сьогодні, 12:10
 0
У Луцьку відкрили 12-й сучасний спортивний майданчик. ФОТО
Сьогодні, 12:08
 0
Що подивитися: підбірка українських фільмів до Дня національного кіно
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8