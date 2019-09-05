У Луцьку відкрили 12-й сучасний спортивний майданчик. ФОТО





Про це



На заході були присутні представники місцевої влади.



«Чудово, що сьогодні ми можемо відкрити цей майданчик. Колись тут був старий спортивний майданчик, і напевно ті люди, які сьогодні вже стали дорослими, багато років тому займалися тут. Тепер вже їх діти проводитимуть тут свій час, своє дозвілля, займатися спортом, знайомитися із новими друзями.



Починаючи із 2017 року, ми реалізовуємо програму облаштування полів із поліуретановим або штучним покриттям у багатьох мікрорайонах нашого міста. Це вже дванадцяте поле такого типу, в той час як окремо було відкрито велике поле, що знаходиться на вулиці Глушець, поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.



Щонеділі спеціалісти нашого комунального закладу «Спорт для всіх» проводитимуть тут зарядку для усіх бажаючих. Я хочу побажати, аби кожен з вас проводив тут свій час з користю, оздоровлювався та набирався позитивних емоцій», - привітав присутніх радник мера Луцька Ігор Поліщук.



«Луцька міська рада робить все для того, щоб долучити молодь до занять спортом. Хочу подякувати нашим професійним баскетболістам, що долучилися сьогодні до відкриття майданчику та організації різноманітних активностей для дітей», - додав заступник міського голови Костянтин Петрочук.



Окрім того, представники міської влади подарували голові тутешнього ОСББ спортивний інвентар для гри у футбол, волейбол, баскетбол.



Потому діти взяли участь у різноманітних спортивних заходах, організованих тут працівниками департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, та ознайомились із можливостями спортивного майданчику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 вересня у Луцьку відбулось урочисте відкриття 12-го нового спортивного майданчика із поліуретановим покриттям, що розташований у дворі на проспекті Соборності, 25б.Про це повідомляє мерії Луцька.На заході були присутні представники місцевої влади.«Чудово, що сьогодні ми можемо відкрити цей майданчик. Колись тут був старий спортивний майданчик, і напевно ті люди, які сьогодні вже стали дорослими, багато років тому займалися тут. Тепер вже їх діти проводитимуть тут свій час, своє дозвілля, займатися спортом, знайомитися із новими друзями.Починаючи із 2017 року, ми реалізовуємо програму облаштування полів із поліуретановим або штучним покриттям у багатьох мікрорайонах нашого міста. Це вже дванадцяте поле такого типу, в той час як окремо було відкрито велике поле, що знаходиться на вулиці Глушець, поблизу Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.Щонеділі спеціалісти нашого комунального закладу «Спорт для всіх» проводитимуть тут зарядку для усіх бажаючих. Я хочу побажати, аби кожен з вас проводив тут свій час з користю, оздоровлювався та набирався позитивних емоцій», - привітав присутніх радник мера Луцька Ігор Поліщук.«Луцька міська рада робить все для того, щоб долучити молодь до занять спортом. Хочу подякувати нашим професійним баскетболістам, що долучилися сьогодні до відкриття майданчику та організації різноманітних активностей для дітей», - додав заступник міського голови Костянтин Петрочук.Окрім того, представники міської влади подарували голові тутешнього ОСББ спортивний інвентар для гри у футбол, волейбол, баскетбол.Потому діти взяли участь у різноманітних спортивних заходах, організованих тут працівниками департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, та ознайомились із можливостями спортивного майданчику.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію