На старому кінотеатрі у Луцьку з'явиться нове графіті

Андрій Присяжнюк.



Там вже видно силуети бігунів, співзвучні зі старою радянською мозаїкою, яка збереглася на цій будівлі, пише



Робота має назву «Доповнена реальність».



«Кінотеатр «Зміна» збудований 1963 року. Приклад радянського модернізму. В даному стінописі я поставив перед собою задачу вписати абстрактну пластичну форму в існуюче середовище. Організувати формат, враховуючи архітектурні конструкції (вікна тощо).







Через відсутність «коду міста» вулиці перенавантажені кольором та іншим візуальним сміттям. Монохромна робота не перенасичує кольором існуюче середовище та органічно вписується в нього. Симбіозу архітектури з новим муралом вдається досягнути за рахунок використаних елементів мозаїки, яка збереглася на одній з стін будівлі», – пояснює митець.



Графіті на вулиці з'явиться у рамках фестивалю стріт-арту «Lutsk Wallking».







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