Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо





На чемпіонаті волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.



Серед жінок у ваговій категорії 48 кг бронзовою призеркою стала Аліна Пащук. Тренує спортсменку Бондарєва А.А.



Третє місце серед кадетів у ваговій категорії 50 кг посів Роман Огнівець. Тренери борця – Бондарєва А.А. та Хомов О.С.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Кароліно-Бугаз Одеської області з 6 по 10 вересня відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне і бойове) та серед кадетів, який зібрав майже 400 учасників з 22 регіонів України.На чемпіонаті волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Серед жінок у ваговій категорії 48 кг бронзовою призеркою стала. Тренує спортсменкуТретє місце серед кадетів у ваговій категорії 50 кг посів. Тренери борця –

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію