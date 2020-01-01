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Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо

Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
У селищі Кароліно-Бугаз Одеської області з 6 по 10 вересня відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед чоловіків та жінок (спортивне і бойове) та серед кадетів, який зібрав майже 400 учасників з 22 регіонів України.

На чемпіонаті волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.

Серед жінок у ваговій категорії 48 кг бронзовою призеркою стала Аліна Пащук. Тренує спортсменку Бондарєва А.А.

Третє місце серед кадетів у ваговій категорії 50 кг посів Роман Огнівець. Тренери борця – Бондарєва А.А. та Хомов О.С.
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо
Волинські спортсмени здобули 2 бронзові медалі на чемпіонаті України із самбо

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Теги: спорт, Волинь, самбо
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