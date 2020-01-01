«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО





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Як розповіли у поліції, лише перетнувши кордон, чоловік відстібнувся та одразу почав вести розмови по мобільному за кермом.



Однак на зауваження поліції відреагував нецензурною лайкою та агресією. Водій розказував, що в нього двоє дітей, що він нічого не порушував, що йому тепер навіть повертатись не хочеться в «эту страну». «Идите гуляйте!», «Шо ви хотите предьявить?», «Я только границу переехал, а ты уже доколебался», «Счас приедет группа поддержки и будет вам предьявлять до конца смены», «Я из-за таких, как ты, на Майдане стоял», - говорив чоловік в сторону поліцейських.



Результат для порушника – постанова за порушення ПДР, 425 гривень штрафу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька днів тому любомльська поліція зупинила водія-порушника на автомобілі Mazda у селі Старовойтове, поблизу кордону з Польщею.Про це інформує ГУНП у Волинській області.Як розповіли у поліції, лише перетнувши кордон, чоловік відстібнувся та одразу почав вести розмови по мобільному за кермом.Однак на зауваження поліції відреагував нецензурною лайкою та агресією. Водій розказував, що в нього двоє дітей, що він нічого не порушував, що йому тепер навіть повертатись не хочеться в «эту страну». «Идите гуляйте!», «Шо ви хотите предьявить?», «Я только границу переехал, а ты уже доколебался», «Счас приедет группа поддержки и будет вам предьявлять до конца смены», «Я из-за таких, как ты, на Майдане стоял», - говорив чоловік в сторону поліцейських.Результат для порушника – постанова за порушення ПДР, 425 гривень штрафу.

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