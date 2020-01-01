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«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО

«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО
Кілька днів тому любомльська поліція зупинила водія-порушника на автомобілі Mazda у селі Старовойтове, поблизу кордону з Польщею.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

Як розповіли у поліції, лише перетнувши кордон, чоловік відстібнувся та одразу почав вести розмови по мобільному за кермом.

Однак на зауваження поліції відреагував нецензурною лайкою та агресією. Водій розказував, що в нього двоє дітей, що він нічого не порушував, що йому тепер навіть повертатись не хочеться в «эту страну». «Идите гуляйте!», «Шо ви хотите предьявить?», «Я только границу переехал, а ты уже доколебался», «Счас приедет группа поддержки и будет вам предьявлять до конца смены», «Я из-за таких, как ты, на Майдане стоял», - говорив чоловік в сторону поліцейських.

Результат для порушника – постанова за порушення ПДР, 425 гривень штрафу.



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Теги: Волинь, водій-порушник, поліція
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