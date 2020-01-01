«Идите гуляйте!»: на Волині водій-порушник обматюкав поліцейських. ВІДЕО
Сьогодні, 12:29
Кілька днів тому любомльська поліція зупинила водія-порушника на автомобілі Mazda у селі Старовойтове, поблизу кордону з Польщею.
Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Як розповіли у поліції, лише перетнувши кордон, чоловік відстібнувся та одразу почав вести розмови по мобільному за кермом.
Однак на зауваження поліції відреагував нецензурною лайкою та агресією. Водій розказував, що в нього двоє дітей, що він нічого не порушував, що йому тепер навіть повертатись не хочеться в «эту страну». «Идите гуляйте!», «Шо ви хотите предьявить?», «Я только границу переехал, а ты уже доколебался», «Счас приедет группа поддержки и будет вам предьявлять до конца смены», «Я из-за таких, как ты, на Майдане стоял», - говорив чоловік в сторону поліцейських.
Результат для порушника – постанова за порушення ПДР, 425 гривень штрафу.
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Про це інформує ГУНП у Волинській області.
Як розповіли у поліції, лише перетнувши кордон, чоловік відстібнувся та одразу почав вести розмови по мобільному за кермом.
Однак на зауваження поліції відреагував нецензурною лайкою та агресією. Водій розказував, що в нього двоє дітей, що він нічого не порушував, що йому тепер навіть повертатись не хочеться в «эту страну». «Идите гуляйте!», «Шо ви хотите предьявить?», «Я только границу переехал, а ты уже доколебался», «Счас приедет группа поддержки и будет вам предьявлять до конца смены», «Я из-за таких, как ты, на Майдане стоял», - говорив чоловік в сторону поліцейських.
Результат для порушника – постанова за порушення ПДР, 425 гривень штрафу.
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