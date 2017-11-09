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У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО

У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО
Жителька села Підбереззя Горохівського району відзначила свій 100-й день народження. На святкування до довгожительки приїхала уся рідня.

Ольга Чернюк народилася 8 вересня 1920 року - пише Суспільне.

На ювілей жінка одягнула яскраву вишиванку та святкову хустину. На подвір'ї родичі розвісили десятки рушників та килимів, їх жінка вишивала власноруч.

"Літом треба було мені на полі робити. А зимою – вишивала при лампі. Робила людям, не тільки собі, бо мене люди просили і онуки", - розповідає ювілярка.

Жінка народилася і все життя живе на Волині. 1941-го одружилася. Нині чоловіка немає - помер. Під час війни мусила тікати з рідного села.
У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО

Після війни жінка тривалий час працювала в колгоспі. Але наразі не сидить без роботи й нині. У свої 100 років Ольга Чернюк вирощує городину та готує рідним соління.

"Збираю помідори, будемо квасити, на зиму готувати. Для дітей, онуків, правнуків. Вони мене глядять. Вони люблять мене пригортаються всі", - розповідає ювілярка.

Ольга Чернюк має трьох онуків та сім правнуків. Рідні жінки розповідають, бабця стала довгожителькою, бо має добре серце.
У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО

"Вона дуже гарно шила. Мені плаття, мамі фартушки. Вона дуже дружелюбна і через це так довго живе", - каже племінниця Валентина Філат.
У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО

У Горохівському районі досі проживала одна жителька, яка 2 роки тому зустріла 100-річчя. Про це розповів начальник управління соціального захисту населення Горохівської райдержадміністрації Григорій Дідух. Від 8 вересня офіційною довгожителькою у районі стала і Ольга Чернюк.


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Теги: ювілей, святкування
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