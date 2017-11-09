У свої 100 років вирощує городину та готує рідним соління: волинянка відзначила поважний ювілей. ВІДЕО





Ольга Чернюк народилася 8 вересня 1920 року - пише



На ювілей жінка одягнула яскраву вишиванку та святкову хустину. На подвір'ї родичі розвісили десятки рушників та килимів, їх жінка вишивала власноруч.



"Літом треба було мені на полі робити. А зимою – вишивала при лампі. Робила людям, не тільки собі, бо мене люди просили і онуки", - розповідає ювілярка.



Жінка народилася і все життя живе на Волині. 1941-го одружилася. Нині чоловіка немає - помер. Під час війни мусила тікати з рідного села.



Після війни жінка тривалий час працювала в колгоспі. Але наразі не сидить без роботи й нині. У свої 100 років Ольга Чернюк вирощує городину та готує рідним соління.



"Збираю помідори, будемо квасити, на зиму готувати. Для дітей, онуків, правнуків. Вони мене глядять. Вони люблять мене пригортаються всі", - розповідає ювілярка.



Ольга Чернюк має трьох онуків та сім правнуків. Рідні жінки розповідають, бабця стала довгожителькою, бо має добре серце.



"Вона дуже гарно шила. Мені плаття, мамі фартушки. Вона дуже дружелюбна і через це так довго живе", - каже племінниця Валентина Філат.



У Горохівському районі досі проживала одна жителька, яка 2 роки тому зустріла 100-річчя. Про це розповів начальник управління соціального захисту населення Горохівської райдержадміністрації Григорій Дідух. Від 8 вересня офіційною довгожителькою у районі стала і Ольга Чернюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Підбереззя Горохівського району відзначила свій 100-й день народження. На святкування до довгожительки приїхала уся рідня.народилася 8 вересня 1920 року - пише Суспільне На ювілей жінка одягнула яскраву вишиванку та святкову хустину. На подвір'ї родичі розвісили десятки рушників та килимів, їх жінка вишивала власноруч."Літом треба було мені на полі робити. А зимою – вишивала при лампі. Робила людям, не тільки собі, бо мене люди просили і онуки", - розповідає ювілярка.Жінка народилася і все життя живе на Волині. 1941-го одружилася. Нині чоловіка немає - помер. Під час війни мусила тікати з рідного села.Після війни жінка тривалий час працювала в колгоспі. Але наразі не сидить без роботи й нині. У свої 100 років Ольга Чернюк вирощує городину та готує рідним соління."Збираю помідори, будемо квасити, на зиму готувати. Для дітей, онуків, правнуків. Вони мене глядять. Вони люблять мене пригортаються всі", - розповідає ювілярка.Ольга Чернюк має трьох онуків та сім правнуків. Рідні жінки розповідають, бабця стала довгожителькою, бо має добре серце."Вона дуже гарно шила. Мені плаття, мамі фартушки. Вона дуже дружелюбна і через це так довго живе", - каже племінниця Валентина Філат.У Горохівському районі досі проживала одна жителька, яка 2 роки тому зустріла 100-річчя. Про це розповів начальник управління соціального захисту населення Горохівської райдержадміністрації Григорій Дідух. Від 8 вересня офіційною довгожителькою у районі стала і Ольга Чернюк.

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