Їздив без номерних знаків: на Волині водій-порушник втікав від поліції, а потім пропонував хабар. ВІДЕО





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Однак той спочатку не виконав законну вимогу поліції, а поїхав далі, де за кілька метрів його рух таки перекрили.



Всілякими методами порушник намагався «вирішити» питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності.



Під час оформлення постанови він поклав у службовий автомобіль неправомірну вигоду, а це – вже кримінальна відповідальність.



Додають у поліції, з початку року працівники ГУНП у Волинській області зареєстрували 87 кримінальних проваджень за ст. 369 Кримінального Кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську поліція зупинила водія, який дозволив собі їздити вулицями міста на транспортному засобі без номерних знаків.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.Однак той спочатку не виконав законну вимогу поліції, а поїхав далі, де за кілька метрів його рух таки перекрили.Всілякими методами порушник намагався «вирішити» питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності.Під час оформлення постанови він поклав у службовий автомобіль неправомірну вигоду, а це – вже кримінальна відповідальність.Додають у поліції, з початку року працівники ГУНП у Волинській області зареєстрували 87 кримінальних проваджень за ст. 369 Кримінального Кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

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