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Їздив без номерних знаків: на Волині водій-порушник втікав від поліції, а потім пропонував хабар. ВІДЕО

Їздив без номерних знаків: на Волині водій-порушник втікав від поліції, а потім пропонував хабар. ВІДЕО
У Нововолинську поліція зупинила водія, який дозволив собі їздити вулицями міста на транспортному засобі без номерних знаків.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Однак той спочатку не виконав законну вимогу поліції, а поїхав далі, де за кілька метрів його рух таки перекрили.

Всілякими методами порушник намагався «вирішити» питання, аби його не притягали до адміністративної відповідальності.

Під час оформлення постанови він поклав у службовий автомобіль неправомірну вигоду, а це – вже кримінальна відповідальність.

Додають у поліції, з початку року працівники ГУНП у Волинській області зареєстрували 87 кримінальних проваджень за ст. 369 Кримінального Кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).


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Теги: Нововолинськ, порушник
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