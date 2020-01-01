«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*





Про це пише видання



«Коли ми з командою приїжджали в село Шклинь Горохівського району, місцева громада попросила бруківку для облаштування території. Ми виконали їхнє прохання.



Завдяки Андрію Разумовському в Шклинь доставили 120 квадратів бруківки. Зустрічав машину й допомагав розвантажувати один із ініціаторів звернення, місцевий активіст Іван Карпюк.



В селі пообіцяли, що вже за кілька тижнів запросять подивитися на облаштовану територію», - розповів Вячеслав Рубльов.





Як наголошує народний депутат, розбудова України розпочинається не у столиці, а саме з двору, вулиці і громади.



Так, для облаштування території громади у селі Шклинь використають бруківку «Піксель», товщиною 4 сантиметри, сірого кольору.



Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки продуктивній співпраці народного депутата Вячеслава Рубльова та інвестора компанії Андрія Разумовського бруківкою «LeBruk» облаштують територію громади села Шклинь Горохівського району, що на Волині.Про це пише видання t1 «Коли ми з командою приїжджали в село Шклинь Горохівського району, місцева громада попросила бруківку для облаштування території. Ми виконали їхнє прохання.Завдяки Андрію Разумовському в Шклинь доставили 120 квадратів бруківки. Зустрічав машину й допомагав розвантажувати один із ініціаторів звернення, місцевий активіст Іван Карпюк.В селі пообіцяли, що вже за кілька тижнів запросять подивитися на облаштовану територію», - розповів Вячеслав Рубльов.Як наголошує народний депутат, розбудова України розпочинається не у столиці, а саме з двору, вулиці і громади.Так, для облаштування території громади у селі Шклинь використають бруківку «Піксель», товщиною 4 сантиметри, сірого кольору.Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.

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