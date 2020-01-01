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«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*

«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*
Завдяки продуктивній співпраці народного депутата Вячеслава Рубльова та інвестора компанії Андрія Разумовського бруківкою «LeBruk» облаштують територію громади села Шклинь Горохівського району, що на Волині.

Про це пише видання t1.

«Коли ми з командою приїжджали в село Шклинь Горохівського району, місцева громада попросила бруківку для облаштування території. Ми виконали їхнє прохання.
«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*

Завдяки Андрію Разумовському в Шклинь доставили 120 квадратів бруківки. Зустрічав машину й допомагав розвантажувати один із ініціаторів звернення, місцевий активіст Іван Карпюк.

В селі пообіцяли, що вже за кілька тижнів запросять подивитися на облаштовану територію», - розповів Вячеслав Рубльов.

«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*

Як наголошує народний депутат, розбудова України розпочинається не у столиці, а саме з двору, вулиці і громади.

Так, для облаштування території громади у селі Шклинь використають бруківку «Піксель», товщиною 4 сантиметри, сірого кольору.

Як відомо, найголовніша перевага безшовної тротуарної плитки «Піксель» - це її практичність. По ній зручно ходити, елементи бруківки щільно прилягають один до одного, завдяки чому між ними не буде накопичуватися бруд, і не проростатиме трава. А якісна сировина, з якої виготовлена ця модель бруківки, гарантує багато років служби.
«LeBruk» подарував громаді на Волині 120 «квадратів» бруківки*


Детальніше про усі види бруківки

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Теги: LeBruk, бруківка
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