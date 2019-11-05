На Волині 9 прокурорів втратили роботу





Про це в інтерв'ю Тарас Безрукий.



"Що стосується Волині, вважаю, що досить достойно ми пройшли як етап перевірки професійної підготовки, так і етап оцінки морально-ділових якостей наших прокурорів. Звісно, з втратами, але на фоні інших прокуратур – незначними", – сказав він.



Безрукий зазначив, що наразі не може прогнозувати, яка кількість цих людей зможе поновитися на роботі через суд. Разом із цим він зазначив, що реформа прокуратури – це процес, який займе немало часу.



"Закон для цього виділяє ще й цілий наступний рік. Зараз розпочнеться переатестація діючих працівників низової ланки місцевих прокуратур. За обсягом це найбільший етап, тому що на місцевому рівні найбільше прокурорів. Тобто це трудомістка процедура", – резюмував прокурор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокуратура Волинської області перебуває на другому етапі реформування. Зі слів посадовця, в області перевірку не пройшли дев'ять прокурорів.Про це в інтерв'ю ІА "Конкурент" повідомив експрокурор Волині"Що стосується Волині, вважаю, що досить достойно ми пройшли як етап перевірки професійної підготовки, так і етап оцінки морально-ділових якостей наших прокурорів. Звісно, з втратами, але на фоні інших прокуратур – незначними", – сказав він.Безрукий зазначив, що наразі не може прогнозувати, яка кількість цих людей зможе поновитися на роботі через суд. Разом із цим він зазначив, що реформа прокуратури – це процес, який займе немало часу."Закон для цього виділяє ще й цілий наступний рік. Зараз розпочнеться переатестація діючих працівників низової ланки місцевих прокуратур. За обсягом це найбільший етап, тому що на місцевому рівні найбільше прокурорів. Тобто це трудомістка процедура", – резюмував прокурор.

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